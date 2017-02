YouTube ajoute l'avance rapide sur Android

YouTube vient de diffuser une nouvelle version de son application mobile pour Android, avec une nouveauté notable : la possibilité de sauter 10 secondes dans une vidéo en tapotant deux fois un bord de l’image. Google cependant se montre assez discret à propos de cette nouveauté pourtant attendue, mais qui ne semble d’ailleurs pas être à l’ordre du jour pour iOS.

La fonction, qui porte le petit nom de quick seek en anglais, permet donc de naviguer rapidement dans une vidéo en passant dix secondes en avant ou en arrière, en tapotant simplement sur le bord droit ou gauche de son écran. Cette fonction est un calque de celle disponible depuis longtemps pour YouTube sur navigateur, où les touches ‘J’ et ‘L’ font office de raccourcis.

Cette même fonction avait déjà été testée, dans la plus grande discrétion, sur Android il y a peu, avant de disparaître pour revenir de manière plus officielle. Elle est en effet mentionnée dans les notes de la dernière mise à jour sur le Google Play Store. En revanche, si l’application pour iOS a elle aussi bénéficié d’une mise à jour cette semaine, la fonction en est bel et bien absente. Une nouvelle version pourrait corriger cela dans les prochains jours pour les appareils d’Apple.



