YouTube élimine petit à petit du contenu concernant la Corée du Nord

D’après un rapport publié lundi, YouTube aurait supprimé en janvier deux chaines qui partageaient régulièrement des vidéos à propos de la Corée du Nord. Ce n’est pas la première fois que le service de vidéos streaming enlève du contenu concernant le pays le plus fermé au monde. Cette mesure arrive trois mois après avoir suspendu la chaîne KoreaCentralTV1 qui se présentait comme étant le représentant officiel de la chaîne télévisée de la Corée du Nord.



La première chaîne concernée ce mois-ci était une chaîne YouTube gérée par un Polonais vivant au Japon répondant au nom de Emil Truszkowski. Le youtubeur publiait la plupart du temps des vidéos de promotion pour les voyages en Corée du Nord. Sa chaîne s’est vue supprimée du jour au lendemain sans aucun avertissement. La deuxième chaîne appartenait à un Vietnamien nommé Vũ Nam Phương. Cette chaîne contenait principalement des vidéos faites maison et des enregistrements de vidéos provenant de médias coréens. Après avoir tout d’abord été suspendu, il a ensuite vu sa chaîne être supprimée malgré un catalogue de plus de 350 vidéos.



YouTube aurait pris ces mesures afin de respecter les sanctions émises par les Etats-Unis et les Nations Unies contre la Corée du Nord. En effet, grâce au contenu sur YouTube, les chaînes coréennes peuvent toucher des revenus des publicités associées.

