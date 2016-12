Le Playstation VR enfin compatible avec Youtube

Il existe aujourd'hui de nombreuses applications sur le PSN Store permettant le visionnage de vidéos à 360° avec le casque de réalité virtuelle de chez Sony. Néanmoins un absent commençait à se faire sentir : YouTube ! En effet, cette dernière application ne prenait pas encore le support du Playstation VR, chose qui ne devrait pas tarder à faire partie du passé.



Des utilisateurs de Reddit, Facebook et Twitter ont rapporté l'arrivée de la prise en charge du PSVR avec la mise à jour 1.09 de l'appli YouTube sur PS4.

Un large panel de vidéos

Cette nouvelle devrait ravir tout amateur de vidéos à 360 degrés. Même si via d'autres applications il était déjà possible de visionner des vidéos sur le casque de Sony. Mais en termes de catalogue et donc d'offre cela n'égalait pas, et de loin, le volume de contenu YouTube disponible. Cette nouvelle version se déploie progressivement sur le globe et n'est pas encore disponible pour tout le monde. Une fois la mise à jour faite, les utilisateurs auront la possibilité de choisir de lancer YouTube sur Playstation4 en mode Normal ou en mode Playstation VR.