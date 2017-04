YouTube s’ouvre de plus en plus à la diffusion en direct

Cela ne fait pas si longtemps que YouTube permet à ses YouTubers les plus suivis d’utiliser la fonction de diffusion en direct depuis leur smartphone ou leur tablette. Pour pouvoir le faire, il fallait toutefois avoir plus de 10 000 abonnés à sa chaine. La raison était probablement pour tester le fonctionnement sur un certain nombre de chaines YouTube.



Désormais, le service de streaming permet aux chaines ayant un minimum de 1 000 abonnés de profiter de la diffusion en direct. Utiliser ou activer cette fonction est très simple. Il suffit pour cela de vous rendre dans le menu du Creator Studio et d’activer la diffusion en direct. YouTube effectuera également une sauvegarde automatique des directs que vous aurez lancés. Cette nouvelle possibilité d’ouvrir le service de direct à plus d’utilisateurs va permettre à YouTube de proposer un portail de contenus vidéo bien plus important, ce qui pourrait les aider à rattraper Facebook qui continue de développer son service similaire « Facebook Live ».



C’est en tout cas une nouvelle étape que Google franchit avec YouTube avant de permettre dans le futur l’utilisation du direct à la totalité de ses utilisateurs. Mais apparemment chaque chose en son temps, YouTube préfère y aller petit à petit.