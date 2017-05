YouTube présente sa nouvelle interface et officialise le mode foncé

Nous découvrions il y a quelques semaines que YouTube proposait un « mode foncé », bien caché dans ses menus, et dont l’activation se faisait en tapant quelques lignes de code. Désormais, YouTube vient d’officialiser ce mode foncé, qui permet d’assombrir la page pour mieux profiter de ses vidéos, et s’inscrit dans le nouveau design que le site apporte à ses pages.

Le nouveau design en question peut être découvert dès maintenant en se rendant sur la page youtube.com/new/ et en cliquant sur continuer. Sur cette page, nous avons un aperçu des principales nouveautés que ce nouveau design embarque, et dont la principale nouveauté comprend ce fameux mode foncé. Son activation se fait alors très simplement en cliquant sur l’icône de son compte pour afficher un menu déroulant y donnant accès. La présentation générale des pages se voit elle aussi épurée et simplifiée, avec des boutons de plus grande taille pour mieux convenir aux écrans tactiles.

Outre cette nouvelle apparence, YouTube en profite également pour promettre des temps de réponse plus courts, en promettant « une infrastructure plus solide », sans pour autant donner plus de détails à ce sujet. Ce nouveau design est pour l’instant en test, accessible uniquement sur une adresse spécifique, et les utilisateurs peuvent toujours faire machine arrière en affichant les options (sur le menu déroulant caché sous l’icône du compte, tout en haut à droite) et en choisissant « rétablir la version classique de YouTube ». Toutefois, cette nouvelle interface pourrait bientôt devenir celle par défaut.