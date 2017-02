YouTube : le live sur mobile est enfin disponible, mais pas pour tout le monde…

Après une phase de test, le streaming en direct sur smartphone est enfin disponible sur YouTube. Toutefois, si cette nouvelle fonctionnalité était attendue depuis longtemps, elle ne sera pas disponible pour tout le monde, du moins pour l’instant.



Après Facebook et Twitter, YouTube arrive un peu en retard avec le live sur mobile. Les raisons de ce retard restent encore dans un peu floues. En effet, d’après YouTube, quelques ajustements étaient encore à faire en ce qui concerne le chat en live et la qualité des vidéos.



Le streaming vidéo en direct était disponible en phase de test depuis quelques mois pour quelques utilisateurs. YouTube a décidé de sortir sa fonctionnalité de sa phase de test pour la rendre disponible. Néanmoins, si le live sur mobile est enfin disponible, seuls les créateurs de vidéos les plus importants pourront en profiter. En effet, YouTube a rendu sa fonctionnalité disponible pour les créateurs ayant au moins 10 000 abonnés.



Le système reste similaire au streaming en direct sur Facebook ou Périscope. Vous pourrez personnaliser le titre de votre vidéo, activer ou désactiver le chat en live. Vous pourrez également choisir d’envoyer une notification à vos abonnés lorsque vous diffusez une vidéo en direct. Il est possible de vous filmer en paysage et portrait et les commentaires apparaitront sous forme de bulles.



Le live YouTube sur mobile sera disponible sur iOS et Android.

