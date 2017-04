YouTube : comment activer son mode foncé ?

Google a implanté un mode foncé dans YouTube. Cette fonctionnalité n’est encore qu’en phase de test et n’est disponible que sous Chrome, pour peu que l’on mette les mains dans le code du navigateur.

Le mode foncé est très pratique pour l’utilisation d’une application dans l’obscurité. Outre éviter d’illuminer la pièce plongée dans le noir et éventuellement gêner son entourage, il diminue la fatigue oculaire.



Plusieurs services se sont déjà mis à la page en proposant nativement cette fonctionnalité. On pense ici à Feedly ou plus récemment à Twitter.



9to5Google rapporte qu’un message posté sur Reddit faisait référence à un mode foncé sur YouTube dont l’activation ne dépendait que de l’utilisateur. Seule la version Web du service est concernée. Google n’a pas encore déployé cette fonction sur ses applications mobiles.



Si vous naviguez sur Internet via Chrome, vous pouvez tenter l’expérience. Voici la marche à suivre :

Presser Ctrl+ Shift + I (ou Option + Command + I sur Mac) pour ouvrir la fenêtre de développement. Aller dans l’onglet « Application » Dans la colonne de gauche suivre le chemin Storage > Cookies > https://www.youtube.com. Dans les cookies affichés, supprimer la ligne VISITOR_INFO1_LIVE Cliquer sur l’onglet « Console ». Y coller le code suivant : document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE” et terminer par Entrer.

Il suffit ensuite de fermer cette fenêtre et rafraîchir la page. En cliquant sur son image de profil (il faut être connecté sur son compte), un nouveau menu contextuel apparaît avec l’option Mode Foncé.