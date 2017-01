YouTube : des commentaires payants pour financer les créateurs

Ce jeudi, YouTube a présenté une nouvelle fonctionnalité afin de monétiser l’audience des vidéastes. Il sera désormais possible, avec le « Super chat », de mettre en avant des messages sur les vidéos en direct à condition de payer.

En juin 2014, YouTube présentait une nouvelle fonction permettant aux internautes de soutenir financièrement une chaine YouTube grâce à un système d’abonnement payant, à la manière de Tipeee ou de Patreon, mais intégré directement à sa plateforme. Ce jeudi, le service de vidéo a annoncé y mettre fin, remplaçant ce système par « Super chat » afin de soutenir les vidéastes.

Concrètement, dans le cadre d’une diffusion en direct sur YouTube, Super Chat vous permet de payer une certaine somme d’argent afin de voir votre message dans le chat surligné pour mieux ressortir. Plus encore, le message restera épinglé plus ou moins longtemps dans la fenêtre de chat en fonction de la somme payée. Ainsi un message payé moins de 5 euros sera surligné en bleu ou bleu ciel et ne sera pas épinglé, tandis qu’un message payé 15 euros sera surligné en jaune et restera affiché 5 minutes et qu’un message payé 300 euros sera surligné en rouge pour un épinglage de 3 heures.

Ce système n’est pas sans rappeler Cheering apparu en juin dernier sur Twitch. Là aussi en fonction de la somme payée pour mettre en avant un commentaire, celui-ci s’affichera plus ou moins longtemps en haut de la fenêtre de chat. Du côté de YouTube, cette nouvelle offre de financement proposée aux créateurs comme aux spectateurs permet surtout de mettre en avant sa solution de streaming en direct, mise à mal par les concurrences de Twitch, mais aussi de Facebook Live ou de Periscope sur Twitter.