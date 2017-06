YouTube : les vidéos inappropriées ne pourront plus être monétisées

Désormais, certaines vidéos sur YouTube ne pourront plus être monétisées. Face à la montée des discours haineux et de certains contenus inappropriés, des annonceurs ont lâché YouTube. Pour rassurer ces derniers, la compagnie a décidé d’ajouter plus de restrictions et de rendre certaines vidéos impossibles à monétiser.

Pour mettre de l’ordre dans ses vidéos et éviter que certains annonceurs ne soient liés à du contenu inapproprié, YouTube a catégorisé ses vidéos. À partir de maintenant, les vidéos appartenant à trois catégories bien précises ne pourront plus gagner de l’argent grâce à la publicité.

Les vidéos qui ne seront plus monétisées sont : les vidéos ayant un contenu haineux ( discrimination, racisme, humiliation), les vidéos qui utilisent des personnages de divertissements familiaux de façon inappropriée et enfin les vidéos qui promeuvent des discours incendiaires et dévalorisants. Derrière ces qualificatifs assez flous, l'objectif de Youtube apparaît bien difficile. Car jusqu'ici, la filiale de Google n'a pas expliqué comment elle allait traquer ce genre de vidéos, ni les caractéristiques d'un discours "incendiaire et dévalorisant", par exemple.



Enfin, il convient de préciser que, si les créateurs de ce genre de vidéos ne peuvent plus gagner de l’argent de la part des annonceurs, leurs vidéos seront toujours disponibles sur YouTube.



