YouTube VR va ajouter des salles de partage et des chats vocaux en direct

Google a profité de sa keynote pour présenter sa vision en ce qui concerne son service YouTube VR. La plateforme de vidéos en réalité virtuelle va en effet proposer des salles de partage ainsi que des chats vocaux en direct.

Contrairement à son service de vidéos classiques, YouTube VR ne proposera pas les traditionnels commentaires, mais laissera place à des chats vocaux. Ces chats vocaux auront notamment lieu dans le cadre de salles de partage. Ces salles de partage permettent à un petit groupe d’utilisateurs de regarder des vidéos 360° en même temps. Ces derniers pourront ainsi commenter les vidéos ensemble vocalement.

Avec ses nouveaux services, YouTube VR veut offrir une expérience différente aux utilisateurs. Les salles de partage créent une sorte de communauté où l’interaction et le partage occupent une place plus importante. Les utilisateurs pourront également choisir un avatar qui a une forme humaine.



Si le système ressemble au service proposé par Oculus Room, YouTube VR pourrait bien avoir plus de succès étant donné son plus grand public.



>>> Lire aussi :YouTube présente sa nouvelle interface et officialise le mode foncé