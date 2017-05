Un Youtubeur condamné pour avoir joué à Pokémon Go dans une église

Ruslan Sokolovsky avait fait le buzz en 2016 en publiant une vidéo de lui en train de jouer à Pokémon Go dans une église d’Ekaterinbourg en Russie. La séquence est devenue virale sur YouTube avec plus de 2 millions de vues. Elle montre le jeune homme qui déclare notamment : « Qui pourrait se sentir offensé, si quelqu'un déambule tout simplement avec un smartphone dans une église ? » Ce geste a conduit à son incarcération depuis octobre dernier.



Maintenant, la justice a finalement donné son verdict. Le Youtuber a été reconnu coupable d’« incitation à la haine religieuse » et condamné à trois ans et demi de prison avec sursis. Il faut dire que l’administration russe a beaucoup changé depuis la fin du communisme avec un rapprochement notable entre le Kremlin et l’Église Orthodoxe. Le blasphème est notamment devenu un délit pénal à partir de 2013.



Cette décision de justice fait écho à l’incarcération de trois membres du groupe punk ‘Pussy Riot’ qui étaient accusés d’« incitation à la haine religieuse » après avoir chanté un morceau polémique dans une cathédrale de Moscou en 2012.



