Pour sa dernière volonté cet homme a pu jouer au prochain Zelda

Le prochain Zelda s’intitule The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou La légende de Zelda : Le souffle de la nature. Le titre est attendu dans un mois, soit à peu près au même moment que le lancement de la console Nintendo Switch. À l’exception de quelques chanceux, personne n’a encore pu jouer à ce titre. La majorité des fans n’ont pas d’autre choix que d’attendre. Mais pour Gabe Marcela 26 ans, le temps était compté. Le jeune homme souffrait d’une cardiopathie congénitale mais souhaitait très fortement jouer au prochain Zelda est devenu.

Gabe Marcela s’affaiblissait au point de ne plus pouvoir marcher. En sachant qu’il jouait à Zelda depuis son enfance, sa mère a tout fait pour qu’il ai l’occasion d’apprécier une dernière fois le nouveau titre. Elle a donc contacté Nintendo mais ses lettres et ses innombrables appels téléphoniques sont restés sans réponse. Il aura fallu un post sur Reddit pour que l’équipe des médias sociaux de Nintendo découvre son cas.

Après quoi, la mère et le fils ont été invités au QG de Nintendo of America et Gabe a pu jouer une démo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pendant 30 minutes. Malheureusement, ce sera son ultime expérience du jeu culte, puisque le jeune homme a rendu son dernier souffle le 14 janvier dernier.

