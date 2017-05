Voici ce que contiendra le premier DLC de Zelda cet été

Nintendo avait profité de la sortie de son tout dernier Zelda sur Switch et Wii U pour annoncer l’arrivée d’un pack de DLC divisé en trois parties : une première vague au lancement, comprenant des coffres et objets exclusifs et deux packs plus fournis en été et en hivers 2017. Nintendo vient de donner plus de détails sur le contenu du pack estival, attendu dans les prochaines semaines, mais pour lequel l’éditeur n’a toujours pas précisé la date.

Nous savions déjà que ce pack d’été proposerait « un mode difficile » ou encore « une nouvelle carte », mais Nintendo ne nous avait alors pas tout dit, à savoir que le contenu de ce nouveau pack de DLC devrait être beaucoup plus fourni. Pour commencer, de nouveaux costumes feront leur apparition, tous inspirés des précédentes aventures de Link : le Masque de Majora, le casque de Midna (tiré de Twilight Princess), l’Armure Fantôme (The Wind Waker) et un costume de Tingle. À ces costumes s’ajoute un masque de Korok, qui permettra de faciliter la recherche des quelque 900 graines disséminées à travers l’univers du jeu. Toujours du côté des objets bonus, Nintendo compte cacher un coffre dans le jeu contenant un « Medaillon de voyage », ce dernier pouvant être utilisé pour marquer l’endroit de son choix sur la carte et s’y téléporter à tout moment.





