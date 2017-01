Le Majora's Mask de Zelda en taille réelle

Dans le jeu, c’est Skull Kid qui porte le masque de Majora. Et il succombe peu à peu à l’emprise de l’objet devenant un méchant redoutable. First 4 Figures a reproduit la pièce en taille réelle et propose un certificat d’authenticité. Ce denier permet « d'acheter le même numéro pour de futures pièces dans la série The Legend of Zelda Life-Size Replica ».

Une réplique tout en lumière

Difficile de résister à ce produit quand on est fan de The Legend of Zelda, le masque de Majora apparaissant dans de nombreux opus de la série. Et si l’artéfact a d’immenses pouvoirs dans le jeu, cette réplique produite par First 4 Figures s’illustre surtout par ses LED intégrées qui impressionnent de nuit comme de jour. La réplique pèse 8 kg et mesure 63 cm. Un numéro de série est gravé sur la pièce.

Ce masque plein de style se décline en deux versions : standard et exclusive. La seconde embarque des LED sur les yeux et coûte 384,99 $. Quant à la version standard, le prix affiché est de 354,99 $. Les précommandes sont déjà ouvertes et d’autres pièces de la série The Legend of Zelda Life-Size Replica sont à venir.