Zelda : une version mobile (iOS et Android) pour bientôt ?

2018. On se doute qu'elle ne sera pas gratuite. Nintendo a pour l'instant adopté les deux modèles économiques du marché applicatif : achat direct (Super Mario Run) et gratuit avec achats intégrés (Fire Emblem Heroes). Zelda pourrait donc adopter un système comme l'autre.



>>> Zelda : et si c'était encore mieux en Cluedo ?







Voir aussi : Super Mario Run : 15 astuces pour le maîtriser

La version mobile de Zelda sortirait quant à elle en. On se doute qu'elle ne sera pas gratuite. Nintendo a pour l'instant adopté les deux modèles économiques du marché applicatif : achat direct (Super Mario Run) et gratuit avec achats intégrés (Fire Emblem Heroes). Zelda pourrait donc adopter un système comme l'autre.

On a ainsi eu droit à Super Mario Run en 2016 et Fire Emblem Heroes début février. Avec le succès remporté par Breath of the Wild sur Switch, Nintendo aurait tort de se priver de la mane que représentent aujourd'hui le royaume d'Hyrule, Link et Zelda. Pour l'anecdote, cet opus est tellement populaire que Nintendo en a écoulé plus d'exemplaires que de consoles pour y jouer.