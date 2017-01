Zelda sur Switch tournera à 900p en 30 FPS

The Legend of Zelda : Breath of the Wild fera partie des jeux de lancement de la Nintendo Switch le 3 mars prochain. Si le titre continue de se dévoiler peu à peu, il semble déjà servir de base pour évaluer les performances techniques de la console, depuis que Nintendo a indiqué que le jeu tournera sur Switch dans une résolution de 900P à 30 images par seconde.

Traditionnellement, Nintendo n’a pas pour habitude de rechercher les meilleures performances techniques pour ses consoles, et a souvent concentré ses forces sur l’expérience de jeu plutôt que sur la qualité des graphismes. Selon toutes vraisemblances, la Switch devrait être une nouvelle illustration de cette habitude. Nous savions déjà que l’écran intégré à la Switch fournirait une image en 720p, tandis que la sortie HDMI du dock permettrait de monter jusqu’en 1080p. Or, tous les jeux ne devraient pas exploiter cette résolution maximale, et cela devrait être le cas du prochain jeu Zelda.

Une résolution de 900p, si elle est à cheval entre deux standards, n’est cependant pas rare dans le monde du jeu vidéo sur consoles. En effet, la Xbox One et la PS4 ont elles aussi leur lot de jeux dont la résolution est inférieure à 1080p, et dans une fréquence d’image oscillant entre 30 et 60 FPS. Il convient néanmoins de noter que ce nouveau Zelda sortira au même moment sur une Wii U vieille de 5 ans, et qui fera tourner le jeu exactement dans les mêmes conditions, en 900p et en 30 FPS.

En outre, difficile de savoir si le matériel de la Switch, qui embarque une puce graphique fournie par NVIDIA, n’est pas capable d’offrir de meilleures performances ou s’il s’agit d’un choix délibéré de Nintendo. La sortie de la console et du jeu le 3 mars nous dira si ces limitations techniques sont un problème pour apprécier le jeu.