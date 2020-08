﻿Xiaomi a lancé une télévision transparente, la Mi TV LUX OLED

Si la technologie des smartphones s’est considérablement améliorée ces dernières années, il n’en va pas de même pour les téléviseurs. La technologie des télévisions semble avoir stagné, car il y a longtemps que nous n’avons pas vu une nouvelle télévision capable de fournir cet « effet wow » tant recherché.

Crédit : Xiaomi

Bien sûr, Xiaomi n’est pas la première entreprise à présenter une telle technologie. En 2011 déjà, Loewe présentait la Invisio, une télévision transparente. Elle n’embarquait cependant pas toutes les technologies actuelles. Contrairement à tous ses concurrents, Xiaomi est le premier constructeur à commercialiser cette technologie.

Xiaomi avait révélé en juillet une télévision haut de gamme OLED, la Mi Master. Elle et la Mi TV LUX OLED ne devraient pas être commercialisées en France, même si la marque chinoise a commercialisé ses premières télévisions en 2020 dans l’hexagone.

Des caractéristiques haut de gamme

Malgré cette nouvelle technologie d’écran transparent, il semble que ce soit aussi une télévision avec des caractéristiques intéressantes. Elle est dotée d’un écran OLED 10-bit Full HD transparent de 55 pouces qui supporte le DCI-P3 à 93%. Elle permet un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est compatible MEMC. Xiaomi dit qu’il a un rapport de contraste statique de 150 000:1 et possède un rapport de contraste dynamique infini.

De plus, la télévision est alimentée par le chipset MediaTek 9650, fabriqué sur mesure et doté de plus de 20 algorithmes d’optimisation. En ce qui concerne le logiciel, il fonctionne avec le tout nouveau MIUI pour TV 3.0. Les autres caractéristiques du nouveau Mi TV comprennent le Dolby Atmos, l’AOD (Always-on Display), et une base ronde qui abrite tous les composants internes et les ports d’E/S nécessaires.

L’appareil de 55 pouces coûtera 49 999 yuans (environ 6100 euros HT) et devrait être mis en vente en la Chine, pays d’origine de la société, le 16 août.

Source : Xiaomi