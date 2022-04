￼10 raisons de craquer pour l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition

Ces dernières années, Acer a pris de nombreuses mesures pour réduire son empreinte sur l’environnement. La preuve, une fois encore, avec l’Aspire Vero National Geographic Edition, un ordinateur portable qui met le développement durable au cœur de sa conception sans pour autant faire de concessions sur ses performances. Voici dix raisons de craquer pour ce modèle qui sort réellement du lot.



Parce que l’écologie est au cœur de sa conception

Outre son coloris qui tranche avec le noir et le gris qui règnent sur le marché du portable, l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition n’est pas un ordinateur comme les autres. En effet, il marque sa différence avec sa conception à base de matériaux recyclés, notamment au niveau de son châssis. Plutôt que d’utiliser des éléments plastiques ABS, ce dernier est constitué de 30% de plastique recyclé post-consommation (PCR) dans la conception de son châssis, un pourcentage qui atteint 50% au niveau des touches du clavier.

Mais le souci de l’écologie ne s’arrête pas là puisque sa conception a également permis de ne pas utiliser de peinture mais aussi de réduire la consommation en eau. Finalement, la production de l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition permet d’économiser 21 % d’émissions de carbone par rapport à un châssis en plastique ordinaire tel que celui qui est utilisé pour des ordinateurs portables de même taille.

Parce que c’est un ordinateur évolutif et réparable

L’Acer Aspire Vero National Geographic Edition est un ordinateur portable qui va à contre-courant de la tendance actuelle. Alors que de nombreux modèles récents sont difficilement réparables, notamment en raison des composants qui sont collés, l’Aspire Vero affiche un indice de réparabilité élevé de 8,3/10. En effet, son châssis inférieur peut facilement être démonté à l’aide de onze vis standard à tête Phillips. Les composants internes sont bien organisés et accessibles pour que vous puissiez le faire évoluer en fonction de vos besoins. Par exemple pour remplacer la RAM ou pour installer un SSD de plus grande capacité afin de garantir la pérennité de votre achat.

Parce que la puissance est au rendez-vous

Ce n’est pas parce qu’il est respectueux de l’environnement que l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition fait l’impasse sur les performances. La preuve, avec son processeur Intel Core i5, sa carte graphique Intel Iris Xe, ses 8 Go de RAM DDR4 et son SSD de 512 Go, il répondra toujours présent. Vous pourrez sans difficulté faire tourner les logiciels les plus gourmands ou profiter de séances de cinéma sur le confortable écran mât de 15,6 pouces, qui affiche une définition de 1 920 x 1 080 pixels.

Parce que sa connectique est au grand complet

La connectique n’est pas en reste avec pas moins de quatre ports USB (dont un USB 2.0 Type A, deux USB 3.2 avec la fonction de charge de périphériques mobiles, même ordinateur éteint, et un Type C), une prise micro-casque, une sortie HDMI et un port Ethernet. Les connexions sans fil bénéficient également des dernières technologies avec le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6. Bref, quels que soient vos besoins (bureautique, retouche photo, montage vidéo), l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition répondra à toutes vos attentes.

Parce que même son packaging respecte l’environnement

Premier point de contact avec le produit, le packaging peut lui aussi avoir un impact conséquent sur notre planète. Raison pour laquelle celui de l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition n’utilise aucun plastique susceptible de se retrouver dans la nature. Ainsi, la boîte est conçue à 100 % en papier, dont 80 % de papier recyclé (un pourcentage qui ne dépassait pas 60 % en 2011).

Les sacs en plastique, emballages en cellulose moulée EPS et autres films plastiques que l’on trouvait dans les boîtes d’ordinateurs à la même époque, ont été remplacés par 85 % de carton et papier recyclé. L’encre utilisée est écologique, à base de soja. Et ce n’est pas tout ! Une fois que vous aurez déballé l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition, son packaging pourra lui aussi être réutilisé en faisant office de boîte de rangement, par exemple pour vos câbles et vos accessoires (clefs USB, disques durs externes, tapis de souris, etc.). De la même façon, le packaging peut se transformer en support. Pour ce faire, il suffit de plier la cloison intérieure qui offrira suffisamment de rigidité afin de surélever votre ordinateur portable.

Parce que c’est un achat qui aide concrètement la National Geographic Society

Outre sa conception qui met le développement durable au cœur de la réflexion, acheter l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition permet aussi de soutenir la National Geographic Society. Basée aux États-Unis, cette organisation mondiale à but non lucratif travaille pour la protection de notre planète par l’exploration, la recherche et l’éducation. Ainsi, en faisant l’acquisition d’un Acer Aspire Vero National Geographic Edition vous apportez votre contribution à l’une des nombreuses actions menées par la National Geographic Society comme la préservation des océans, le maintien des félins dans leur habitat ou encore à la protection des espèces en voie de disparition. La planète vous remerciera !

Parce qu’il ne vous lâchera pas pendant de longues heures

L’Acer Aspire Vero National Geographic Edition est doté d’une batterie Li-ion qui affiche une capacité de 48Wh. Offrant ainsi jusqu’à 9,5 heures d’autonomie, il pourra vous accompagner pendant toute une journée sans que vous ayez à vous soucier de trouver une prise de courant. Pour ce faire, l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition est livré avec une application de gestion de batterie intelligente. Cette dernière propose plusieurs modes que vous pourrez utiliser en fonction de vos besoins. Le mode Performances libère toute la puissance de l’ordinateur afin de réaliser les tâches les plus exigeantes telles que le montage vidéo. Par ailleurs, comme son nom l’indique, le mode Equilibré allie les performances aux économies d’énergie. Le mode Eco va réduire les performances de l’ordinateur afin d’améliorer l’efficience énergétique et optimiser l’autonomie de la batterie. Enfin, le mode Eco+ va désactiver toutes les fonctions critiques dans le but de préserver au maximum la batterie.

Parce qu’il est stylé

Non content d’arborer une surface grise texturée et parsemée de pigments jaunes très réussie, l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition porte également les couleurs de la célèbre National Geographic dont il tire son nom. Plusieurs lignes diagonales parcourent une partie du capot de l’écran pour former une carte topographique, ces lignes divisent la surface de l’ordinateur portable entre terre et mer, en référence à l’impact du réchauffement climatique qui conduit à une montée du niveau des océans. On retrouve également sur le coin inférieur droit du clavier la bordure jaune qui caractérise la National Geographic. Le clavier est lui aussi personnalisé avec le message « For Planet Earth », imprimé avec une police jaune sur la barre d’espace. Enfin, 4 fonds d’écran de National Géographic sont disponibles, mettant en avant leur engagement sur la protection animale, l’environnement, la pollution et la ville urbaine afin de sensibiliser sur l’éducation verte et durable.

Parce qu’il est conçu pour durer

L’Acer Aspire Vero National Geographic Edition a été conçu pour vous accompagner pendant de nombreuses années. D’une part, grâce à sa fabrication à partir de résines post-consommation qui lui confère solidité mais aussi durabilité. D’autre part grâce à ses composants de dernière génération qui lui permettront de rester à jour longtemps afin de faire fonctionner les logiciels même les plus gourmands. Et ce n’est pas tout. La conception de l’Acer Aspire Vero National Geographic Edition autorise le remplacement de composants usés ou datés en toute simplicité. Plutôt que de changer d’ordinateur, vous pourrez donc facilement le faire évoluer. Pour finir, cette facilité de démontage favorise un recyclage rapide des composants.

Parce qu’il est livré avec tout ce dont vous avez besoin

L’Acer Aspire Vero National Geographic Edition est équipé de Windows 11 Famille, la toute dernière version du système d’exploitation de Microsoft. Celui-ci bénéficie d’une interface qui a été encore simplifiée pour que vous puissiez vous concentrer sur votre travail, notamment avec le menu Démarrer qui est désormais bien plus lisible. Les nouveautés sont nombreuses avec l’intégration de Microsoft Teams pour la vidéoconférence, les widgets d’information pour tout savoir en un clin d’œil, ou encore l’assistant vocal Cortana. Le tout avec une sécurité encore renforcée contre les attaques et autres virus.







Cet article a été rédigé en partenariat avec Acer.