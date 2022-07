￼La sonnette connectée Blink d’Amazon à 42€ au lieu de 60€

Depuis peu sur le marché, cette sonnette connectée présente de nombreux atouts dont notamment une très bonne réactivité et une installation très simple. De plus, elle peut être, au choix, raccordée en filaire ou sans fil, en fonction de votre configuration. Paramètre qui aura nécessairement une influence sur son autonomie qui peut atteindre 2 ans si elle bénéficie d’un raccordement électrique. Dans tous les cas, elle est livrée avec des piles.

Blink Video Doorbell > 41,99 € sur Amazon



Cela fait partie des atouts qui lui ont valu d’être sélectionnée comme le meilleur rapport qualité-prix dans notre guide d’achat des meilleures sonnettes connectées. Vous pouvez également consulter notre test de la Blink Video Doorbell.

Beaucoup de réglages possibles

De nombreux paramétrages lui permettent de s’adapter à vos attentes et à votre configuration notamment grâce à une détermination des zones à surveiller. La qualité du son comme de l’image sont au rendez-vous.

Mais attention, si vous souhaitez en faire un instrument de surveillance vous n’échapperez pas à l’abonnement de 3 euros/mois. Sans lui vous devrez vous contenter d’être notifié quand on sonne à votre porte et pourrez accéder au flux en temps réel. Il est toutefois possible de n’activer l’abonnement que lorsque vous partez en vacances par exemple.

Elle est bien entendu compatible avec tous les équipements Amazon comme les enceintes Alexa et Echo Show.