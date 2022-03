￼Les OPPO Find X5 Pro, Find X5 et Find X5 Lite sont en précommande, avec de jolis cadeaux à la clé

Nous vous donnons les détails de cette promotion à la fin de cet article car avant cela, nous vous proposons de connaître un peu mieux les mobiles de la série OPPO Find X5.

Un écran au milliard de couleurs

La dalle de chacun des smartphones repose sur la technologie AMOLED et prend en charge la norme HDR10+. Mais chaque modèle a ses particularités, à commencer par l’OPPO Find X5 Pro 5G, dont l’écran d’une diagonale de 6,7 pouces affiche une définition QHD+ 1440p et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO 2.0. Il est aussi l’un des seuls smartphones à supporter l’affichage de plus d’un milliard de couleurs.

Une fonctionnalité que reprend l’OPPO Find X5, également compatible 120 Hz mais qui mise plutôt sur une qualité Full HD+ de 1080p et une taille de 6,55 pouces. L’OPPO Find X5 Lite a droit à la même définition, avec une fréquence de rafraîchissement qui atteint jusqu’à 90 Hz, sur une diagonale de 6,43 pouces.

Un appareil photo signé Hasselblad

OPPO s’est associé avec le fabricant d’appareils photographiques suédois Hasselblad afin d’améliorer les capacités photographiques de ses Find X5 Pro et Find X5. L’une des conséquences de ce rapprochement est l’intégration de la technologie Hasselblad Color Calibration pour une meilleure fidélité des couleurs sur les photos de ces deux modèles.

Ils profitent aussi d’une puce MariSilicon X dédiée au traitement d’image afin d’obtenir des rendus plus convaincants. Munie d’un processeur d’images et d’une unité d’intelligence artificielle, celle-ci agit en complément du SoC principal des smartphones pour le traitement logiciel des photos et vidéos. Le résultat, des photos de meilleure qualité dans des conditions lumineuses difficiles comme à contre-jour ou de nuit.

Les OPPO Find X5 Pro et Find X5 peuvent filmer en qualité 4K à 60 images par seconde. Leur configuration photo est assez similaire avec la présence d’un capteur principal de 50 MP avec autofocus à détection de phase multi-directionnel, d’un ultra grand-angle de 50 MP et d’un téléobjectif de 13 MP qui permet de réaliser des zooms optiques jusqu’à 2x. L’OPPO Find X5 Pro est tout de même mieux pourvu grâce à un système de stabilisation optique avancé encore jamais vu sur un smartphone qui promet de supprimer les effets de tremblement et d’éviter le bruit sur les images.

L’OPPO Find X5 Lite possède, pour sa part, un efficace triple capteur photo comprenant un module principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP qui joue sur la distance focale pour réaliser des gros plans mieux réussis.

Les meilleures performances

Pour un smartphone fluide qui ne vacille jamais et pour jouer à des jeux de plus en plus gourmands aux paramètres graphiques les plus élevés, il faut un SoC puissant. L’OPPO Find X5 Pro ne peut pas faire mieux puisqu’il est équipé du Snapdragon® 8 Gen 1 de Qualcomm®, une puce gravée en 4nm qui offre les performances les plus élevées. Avec ses 12 Go de RAM, le smartphone n’aura aucun mal à gérer le multitâche et les applications en arrière-plan.

L’OPPO Find X5 est propulsé par un SoC Snapdragon® 888, la puce haut de gamme de 2021, qui reste tout aussi rapide et d’actualité en 2022. Un choix intéressant car elle bat à plate couture n’importe quelle puce milieu de gamme, même les plus récentes.

L’OPPO Find X5 Lite se fournit quant à lui chez MediaTek, qui gagne des parts de marché année après année grâce à ses SoC au rapport qualité-prix attrayant. C’est le Dimensity 900 5G auquel nous avons droit sur ce modèle, qui rend le mobile compatible 5G comme ses deux grands frères.

Des champions de la recharge

OPPO s’est imposé comme le maître incontesté de la recharge rapide. Un statut qu’il n’est pas près de perdre avec la nouvelle prouesse technique réalisée avec les smartphones de la série Find X5. Les OPPO Find X5 Pro 5G et Find X5 bénéficient de la technologie maison SUPERVOOC™ 80W et l’OPPO Find X5 Lite du SUPERVOOC™ 65W. Il suffit à l’OPPO Find X5 Pro 5G de 12 minutes de charge pour remplir la moitié de sa grande batterie de 5000 mAh. De son côté, l’accumulateur de l’OPPO Find X5 Lite d’une capacité de 4500 mAh passe de 0 à 100% en 31 minutes.

Les OPPO Find X5 Pro 5G et Find X5 sont aussi compatibles avec la recharge par induction, à hauteur de 50W pour le premier cité et de 30W pour le second. Un OPPO Find X5 Pro 5G recharge complètement sans fil en moins de 50 minutes. Ils proposent aussi la recharge sans fil inversée pour recharger d’autres appareils avec leur batterie.

Des cadeaux avec la précommande

Jusqu’au 23 mars 2022, les OPPO Find X5 Pro 5G, Find X5 et Find X5 Lite sont disponibles en précommande. Ils sortent officiellement en France le 24 mars. Pour une précommande de l’OPPO Find X5 Pro 5G, la marque offre un pack d’accessoires d’une valeur de 380 euros qui se compose de :

une paire d’écouteurs true wireless Enco X,

une montre connectée Watch Free,

un chargeur à induction de 50W,

une coque de protection en Kevlar.

L’OPPO Find X5 fait aussi l’objet d’une offre promotionnelle. Il s’agit cette fois d’un pack évalué à 300 euros comprenant :

une paire d’écouteurs true wireless Enco X,

une montre connectée Watch Free,

une coque de protection en Kevlar.

