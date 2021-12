007 : James Bond peut être non-binaire selon la productrice

Un interprète non-binaire, c’est possible – Crédit : Universal Pictures, MGM

James Bond n’existe plus. Du moins, Daniel Craig vient de raccrocher lors d’une ultime aventure appelée Mourir peut attendre. Désormais, une question se pose : quel acteur va pouvoir remplacer l’une des itérations préférées des spectateurs ? Surtout lorsque l’on sait que le dernier film s’avère le plus rentable de toute la pandémie. Pour le moment, plusieurs noms se présentent comme Tom Holland, partant pour endosser le costume de 007. En attendant d’en savoir plus, Barbara Broccoli, productrice de la franchise depuis les années 80, s’exprime. Lors d’une interview pour le podcast Girls On Film, la femme estime qu’une personne non-binaire peut jouer James Bond.

Une productrice historique à la tête de James Bond

Un James Bond non-binaire n’est pas impossible. Barbara Broccoli déclare que la production se sent prête à confier le rôle à une personne s’identifiant de la sorte. Productrice historique, cette dernière travaille sur la franchise depuis… 17 ans ! D’abord au département de la publicité, cette dernière se retrouve assistante, productrice associée et désormais à la tête de l’ensemble de James Bond. Elle détient les droits de l’agent secret britannique avec sa société Eon Productions.

Alors qu’on le dise de suite : Barbara Broccoli connaît bien son boulot et maîtrise l’univers du personnage mieux que quiconque. Lors d’un entretien pour Girls On Film, la productrice confirme qu’une personne non-binaire peut jouer 007 : « Qui sait, je pense que c’est possible, vous savez. Nous devons juste trouver le bon acteur ».

James Bond ne sera pas une femme

Lashana Lynch adopte le matricule 007 – Crédit : Universal Pictures, MGM

Lors du podcast, Barbara Broccoli déclare que James Bond ne peut pas être une femme. Mais pour de bonnes raisons que le simple refus d’ouvrir le rôle : « Je pense que ce sera un homme car une femme ne doit pas jouer James Bond. Je crois qu’il faut créer des personnages pour les femmes et pas seulement faire jouer des rôles d’hommes à des femmes. Il y a assez de grands rôles pour les femmes et il est très important pour moi de faire des films pour les femmes sur les femmes. En revanche, James Bond doit être britannique. Et un britannique peut être de n’importe quelle ethnie ».

Source : ScreenRant