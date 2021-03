10 raisons de craquer pour le Acer Chromebook Spin 513 et fêter les 10 ans de Chromebook

Avec son Chromebook Spin 513, Acer propose un ordinateur portable polyvalent au rapport qualité-prix particulièrement attractif. Les raisons de craquer pour ce produit ne manquent pas.

Un design premium

Fin et léger, le Acer Chromebook Spin 513 est facile à transporter et pensé pour les usages nomades avec son épaisseur de 1,55 cm et son poids d’à peine 1,2 kg. Son châssis en aluminium arbore de belles finitions et un design robuste, alors que son clavier rétroéclairé est bien pratique pour une frappe efficace en toutes conditions. Son coloris Argent Pur, sobre mais classe renforce l’esthétisme réussi de l’appareil.

Une polyvalence à toute épreuve

Le Acer Chromebook Spin 513 entre dans la catégorie des PC convertibles transformables d’un geste en tablette, mais ce modèle offre en fait quatre positions pour autant d’usages. Nous avons bien sûr les classiques modes laptop pour écrire ou jouer au clavier et modes tablette pour le poser à plat ou le tenir dans les mains.

Mais deux positions intermédiaires sont également disponibles grâce à la robuste charnière de l’appareil, qui gère la rotation à 360°. Elles permettent d’avoir un accès privilégié à l’écran sans s’encombrer de clavier devant soi ni de tenir soi-même le Acer Chromebook Spin 513. Idéal pour une utilisation de l’écran tactile ou visionner des contenus vidéo.

Toujours connecté

Le Acer Chromebook Spin 513 est bien entendu compatible WiFi pour se connecter à internet en déplacement et dans les lieux publics. Et faute de WiFi, vous pourrez toujours vous rabattre sur le réseau mobile pour rester connecté : l’ordinateur supporte en effet la 4G LTE (en option).

Avec son autonomie annoncée jusqu’à 14 heures, vous serez tranquille pour la journée avec une unique charge. Le PC vient avec la norme Bluetooth 5.0 pour appareiller des accessoires sans fil. Côté connectique, Acer se montre particulièrement généreux en intégrant 5 ports USB malgré le design tout en finesse de l’appareil : 3 prises USB 3.2 Gen 1 Type-A et 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Un écran immersif

C’est une dalle IPS offrant de larges angles de vision qui équipe le Acer Chromebook Spin 513. L’écran, d’une diagonale compacte de 13,3 pouces, affiche une définition Full HD 1080p assurant une densité de pixels élevée pour la taille de la dalle. Le rapport corps-écran de 78% permet une immersion accrue.

L’écran tactile en verre Corning Gorilla Glass est bien utile pour naviguer ou contrôler sans avoir besoin du pavé tactile intégré ou d’une souris et est, par ailleurs, très résistant aux chocs et aux rayures. Pour des projets professionnels comme pour le divertissement (vidéos, jeux), la dalle du Acer Chromebook Spin 513 répond parfaitement à toutes les attentes.

Un son d’une grande clarté

Le recours aux visioconférences comme moyen de communiquer se développe, accéléré par l’explosion du télétravail. Pour cela, il est important de pouvoir être bien entendu par son audience. Les deux microphones intégrés au Acer Chromebook Spin 513 offrent une netteté et une clarté impressionnante.

Et dans l’autre sens, les haut-parleurs embarqués restitueront le son de vos réunions et la voix des interlocuteurs fidèlement. Ils représentent aussi une alternative au casque ou aux écouteurs pour le visionnage de vidéos ou les jeux.

Des performances au rendez-vous

Le Acer Chromebook Spin 513 est propulsé par une puce Snapdragon 7c gravée en 8nm. Ce SoC, conçu par Qualcomm pour les ultrabooks, permet de bénéficier de performances conséquentes tout en limitant la consommation énergétique, et donc de préserver la batterie.

Le Snapdragon 7c est composé d’un processeur octa-core, dont quatre cœurs Kryo 468 cadencés à 2,4 GHz. On retrouve également un GPU Adreno 618 supportant la définition 4K, la technologie HDR10 et les principaux codecs de compression vidéo du moment (H.265, H.264).

Un SoC taillé pour le multitâche, et capable de faire tourner des jeux qui ne sont pas trop gourmands. A noter que GeForce Now est disponible sur Chromebook, permettant de jouer dans le cloud en 1080p jusqu’à 60 images par seconde.

Toutes les applications à portée de clic

La fluidité et la praticité des Chromebook constituent l’un des principaux points forts de cette gamme d’appareils, tout comme le fait qu’ils sont l’outil parfait pour optimiser son usage de l’écosystème Google.

On retrouve avec Chrome OS le système d’applications si efficace et intuitif des smartphones et tablettes, mais sur PC. Avec forcément une intégration pertinente des services Google, type Google Meet pour les visioconférences. Aussi, sur Google Play Store vous trouverez pléthore d’applications permettant de répondre à vos besoins selon votre activité ou vos divertissements.

Que ce soit pour le travail ou les études avec la suite Office (Word, PowerPoint…) ou pour le divertissement avec Netflix et consorts, toutes les plateformes dont vous avez besoin sont accessibles rapidement et simplement.

Simplicité et sécurité

Avec un Chromebook, votre travail est automatiquement sauvegardé dans le cloud pour que vous ne perdiez jamais aucune donnée en cas de plantage du système ou de détérioration du disque dur.

L’autre avantage de cette méthode est de pouvoir reprendre son travail là où l’on s’était arrêté sur un autre appareil sans aucune manipulation. Fini de s’envoyer des documents à soi-même par mail pour retrouver sa progression !

De plus, il favorise le travail collaboratif à distance. Travailler sur un même document à plusieurs aux quatre coins du monde est un jeu d’enfant.

Rapport qualité-prix imbattable

Le Acer Chromebook Spin 513 est disponible à partir de 429 euros. Un tarif plus qu’abordable pour un ordinateur nomade polyvalent et convertible offrant une telle autonomie, et qui peut être utilisé aussi bien pour le monde professionnel, que dans le cadre des études ou pour le divertissement.

Le SAV Acer

Acheter un ordinateur portable Acer, c’est aussi s’assurer d’une certaine sécurité en cas de pépin avec son appareil. Le service après-vente du constructeur taïwanais est primé depuis plusieurs années pour son sérieux et sa réactivité. Le centre de réparation est internalisé et est situé à Angers pour répondre aux besoins de la clientèle française.

