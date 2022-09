10 raisons de craquer pour le HONOR 70

Le HONOR 70 s’appuie sur son design et ses capacités en photo et vidéo pour séduire le public français. C’est un compagnon idéal pour la réalisation de vlogs grâce à des fonctionnalités avancées exclusives.

Le HONOR 70 vient de se lancer en France. Le mobile jouit de prestations premium à un prix attractif. S’il vise avant tout les photographes et vidéastes en herbe, il convaincra aussi les utilisateurs en quête d’un écran de qualité, d’un design travaillé, d’une bonne autonomie et de performances haut de gamme.

Une double caméra principale pour l’appareil photo

L’une des particularités du HONOR 70 est l’intégration de deux capteurs photo principaux : le HONOR 70 est en effet le premier smartphone à intégrer le tout dernier IMX800 de Sony, un capteur grand-angle et haute sensibilité (ouverture f/1.9) de 54 MP normalement destiné aux appareils haut de gamme. Ce capteur est complété par une optique à la fois ultra grand-angle et macro de 50 MP. Enfin, un dernier capteur de 2 MP est en charge de la profondeur de champ pour un meilleur effet bokeh du mode portrait. Cette diversité rend le HONOR 70 très polyvalent et lui permet de s’adapter à toutes les situations et à tous les besoins lors de la capture d’une photo. De plus, les algorithmes et l’intelligence artificielle du HONOR Image Engine assurent un traitement logiciel avancé des clichés, améliorant les couleurs et la dynamique de l’image tout en permettant également une ouverture de l’appareil photo et un autofocus plus rapides.

Les fonctions vidéo et le mode Solo Cut

Le HONOR 70 se distingue aussi en vidéo. Il filme en qualité 4K (3 840 x 2 160 pixels) et bénéficie d’une stabilisation vidéo EIS pour atténuer, voire supprimer, les effets de tremblement et de saccade. Le smartphone dispose aussi d’une fonctionnalité exclusive qui en fait l’outil le plus adéquat pour la création de vlogs : le mode Solo Cut. Grâce à celui-ci, vous allez pouvoir filmer en même temps deux points de vue distincts : la scène entière et un focus sur une personne en particulier, et ce même si plusieurs individus apparaissent dans le champ. De quoi répondre aux besoins d’une génération adepte des réseaux sociaux !

Un écran OLED incurvé 120 Hz

Pour plus d’immersion et une meilleure expérience d’affichage, le HONOR 70 est équipé d’un écran de 6,67 pouces incurvé FullView qui descend élégamment sur les côtés. Il repose sur la technologie OLED et profite d’une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 Hz ainsi que d’une définition FHD+ 2 400 x 1 080 pixels. La dalle adopte un format 20:09 allongé particulièrement adapté aux contenus multimédias et supporte 1,07 milliard de couleurs pour une colorimétrie riche et précise.

Une grosse batterie et une recharge ultra rapide

Le HONOR 70 embarque une batterie d’une capacité de 4 800 mAh, qui lui permet d’offrir une autonomie généreuse. Il est aussi compatible avec la technologie SuperCharge 66W de la marque pour une vitesse de charge ultra rapide. En seulement quelques minutes de charge, vous pouvez obtenir plusieurs heures d’utilisation du mobile. C’est presque deux jours de batterie pour une utilisation modérée, et la possibilité de ne plus jamais tomber en panne pour les utilisateurs plus intensifs.

Un design tout en finesse et légèreté

Le smartphone compte sur son design fin et léger pour être transporté et manipulé de manière simple et agréable, avec 178 grammes sur la balance et des dimensions de 161,4 mm x 73,3 mm x 7,91 mm, plutôt compactes par rapport à la taille de l’écran. HONOR a beaucoup travaillé pour réduire la taille des bordures autour de la dalle pour parvenir à ces mesures, pour une immersion toujours plus grande. Pour plus de praticité, le lecteur d’empreintes est intégré directement sous l’écran.

Le HONOR 70 est disponible dans les coloris Midnight Black et Emerald Green. Si vous achetez votre smartphone sur le site officiel du constructeur, un coloris Crystal Silver exclusif est également proposé sur le modèle à 256 Go de stockage.

Des performances remarquables

Les performances du HONOR 70 sont assurées par la puce Snapdragon 778G Plus de Qualcomm. Gravée avec une finesse de 6nm, elle est basée sur une architecture CPU à huit cœurs, dont l’un à 2,5 GHz de fréquence d’horloge et trois à 2,4 GHz. Les quatre autres cœurs s’occupent des processus les moins gourmands en ressources et consomment très peu d’énergie. Le smartphone est compatible 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 et NFC.

Les services Google et Android 12

Le HONOR 70 vient avec le Play Store préinstallé et dispose de tous les services Google. Il propose une interface maison Magic UI 6.1 basée sur Android 12, aussi fluide que riche en fonctionnalités.

Son rapport qualité-prix

Le HONOR 70 coûte 549,90 euros pour la version comprenant 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, ou 599,90 euros pour la configuration disposant de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de mémoire interne. Des tarifs agressifs qui font du smartphone un produit affichant un excellent rapport qualité-prix, puisque l’on bénéficie de prestations haut de gamme pour un coût contenu.

Des offres de lancement

Jusqu’au 29 septembre, une paire d’écouteurs sans fil Earbuds 3 Pro est incluse gratuitement avec le HONOR 70 en guise de cadeau pour le lancement du smartphone. Et en passant par la page HiHonor pour commander, vous obtenez également un étui de protection noir, ainsi qu’un code promo Early Bird d’une valeur de 50 euros pour réduire le prix du smartphone.

Des accessoires à prix réduit

En achetant votre HONOR 70 sur le site officiel de la marque, vous avez en plus l’opportunité de créer un bundle comprenant des accessoires à prix réduit. Vous pouvez ainsi acquérir un bracelet connecté Honor Band 6 pour seulement 9,90 euros, une montre connectée MagicWatch 2 de 46mm à 89,90 euros ou encore une Watch GS 3 à 159,90 euros.

