10 raisons de craquer pour les TV Samsung Neo QLED

Dévoilés en début d’année, les Neo QLED, nouvelle gamme premium de Samsung particulièrement attendue, font leurs premiers pas dans l’Hexagone. Composés de modèles 4K et 8K déclinés en multiples formats de 50 à 85 pouces, les Neo QLED misent sur une qualité d’image et une richesse de fonctions inégalées pour conquérir les téléspectateurs les plus exigeants. Démonstration en 10 points.

Pour la gestion incroyable de la luminosité et du contraste

Après la technologie Quantum Dot qui a su apporter ses lettres de noblesse aux TV Samsung, le constructeur enfonce le clou grâce à un système de rétro-éclairage des plus innovants qui remplace les LED classiques par des milliers de Quantum Mini LED. Leur taille réduite – elles sont 40x plus petites – permet d’en intégrer un plus grand nombre, autorisant une gestion bien plus fine de la lumière.

La montée en luminosité est de fait spectaculaire avec un piqué de l’image encore amélioré et des contrastes boostés. Le cocktail parfait pour les contenus HDR, avec une restitution impeccable des détails dans les scènes ultra lumineuses comme les plus sombres. Ce contrôle extrêmement précis de centaines de zones qui renferment les Mini LED est rendu possible par la technologie Quantum Matrix. Avec elle, les phénomènes désagréables de halo (blooming) et les fuites de lumière ne sont plus qu’un lointain souvenir. En quelques mots, un ciel nocturne sera parfaitement noir et les astres plus lumineux.

Pour la restitution des détails et des couleurs

Disponibles jusqu’en 85 pouces, les téléviseurs de Samsung affichent des diagonales géantes – jusqu’à 2m15 – qui ne font pas l’impasse sur la précision des détails. En témoignent les 33 millions de pixels affichés par les modèles 8K, capables de restituer les images dans leurs moindres détails et ce, quelle que soit la définition source, grâce au puissant processeur intégré.

Les nanoparticules Quantum Dots, toujours au cœur des gammes TV de Samsung permettent, quant à elles, de transformer la lumière en un milliard de couleurs, couvrant ainsi, en mode cinéma, 100 % du volume colorimétrique. Le tout pour un réalisme époustouflant.

Pour leur processeur nourri à l’intelligence artificielle

Pour ses nouveaux téléviseurs d’exception, Samsung a conçu un processeur d’image tout aussi hors pair, le Neo Quantum Processor. Cette puissante puce de dernière génération fait appel à 16 modèles de réseaux neuronaux, chacun formé en continu grâce à l’intelligence artificielle et au Deep Learning, pour optimiser les différents réglages de luminosité. Des améliorations qui sont fonction des sources de diffusion des contenus, mais aussi de l’environnement dans lequel se trouve le téléviseur. Le Neo Quantum Processeur joue bien entendu également un rôle majeur dans l’amélioration des contrastes et de la netteté ou même dans la réduction du bruit ou de la compensation de matière. D’ailleurs, quelle que soit la résolution de la source, sa faculté d’upscaling reste impeccable : il est capable de restituer une image en 4K ou 8K sans sourciller et en temps réel depuis une image de moindre définition. Magique.

Pour une image impeccable même en pleine lumière

Au-delà d’une qualité d’image inégalée, ces nouvelles technologies libèrent le téléspectateur de contraintes parfois très agaçantes et lui offrent des garanties de qualité dans le temps. Ainsi un filtre répartit la lumière uniformément à la surface du téléviseur pour limiter les désagréments liés aux reflets et bénéficier d’angles de vision élargis. Quelle que soit l’heure de la journée ou l’emplacement choisi pour votre Neo QLED, ni les couleurs, ni les noirs profonds ne seront dégradés par une source lumineuse extérieure. Un capteur de luminosité intégré à l’écran, grâce à la techno HDR10+, analyse les conditions d’éclairage ambiantes pour restituer une image sans perte de détails ou de contraste. Tous les modèles de la gamme Neo QLED sont par ailleurs garantis 10 ans contre tout risque de rémanence (ou marquage) à l’écran.

Pour leur design époustouflant et leur finesse

Les Mini LED embarquées dans les nouveaux téléviseurs de Samsung ne permettent pas seulement de sublimer l’image. Plus petites, elles induisent un gain de place substantiel qui permet de réduire l’épaisseur des TV. Avec leurs bords quasi inexistants, les nouveaux NEO QLED affichent une épaisseur exemplaire de 25 mm, qui chute même à 15 mm pour les deux modèles 8K, les QN800A et QN900A. Fleuron de la gamme, ce dernier modèle embarque le nouvel écran Infinity de Samsung qui occupe 99% de la surface totale, un véritable exploit ! Autant dire que les NEO QLED s’intégreront parfaitement à votre intérieur, surtout si vous optez pour l’accroche murale proposée en option. Une installation d’autant plus pertinente que les principales références de la gamme sont livrées avec la nouvelle version du boîtier déporté One Connect (amovible sur les versions 8k), qui regroupe habilement la généreuse connectique des téléviseurs. La possibilité de masquer les nombreux câbles qui nuisent habituellement au design des TV.

Pour la restitution sonore de haut niveau

Equipés de nombreux haut-parleurs situés tout autour de l’écran, les TV Neo QLED restituent un son dynamique au rendu tridimensionnel des plus immersifs grâce au système Object Tracking Sound+. Boostée par l’intelligence artificielle du processeur Neo Quantum, cette fonction OTS utilise jusqu’à 10 haut-parleurs (80 W) sur le modèle 8K QN900A pour plonger le téléspectateur au cœur de l’action. Restitution optimale des voix, technologie SpaceFit Sound pour diffuser un son adapté à la pièce dans laquelle est installé le téléviseur, technologie Q-symphony pour synchroniser les sorties audio des Neo QLED avec les barres de son compatibles… tout est mis en œuvre pour flatter les oreilles des propriétaires.

Pour accéder à tous les contenus et même plus

Avec les nouveaux Neo QLED, Samsung livre une expérience audio-vidéo inégalée mais n’oublie pas de vous simplifier l’accès aux contenus qui la mettront en lumière. Son catalogue est sans limite avec la disponibilité au sein d’une interface intuitive des meilleures plateformes de VOD – de Netflix à Disney+ – mais aussi d’un large éventail de services et d’applications (TikTok. Molotov, Spotify, etc.) Et pour profiter à fond des aptitudes des Neo QLED, vous accédez au bouquet de chaînes gratuites Samsung TV Plus, à des milliers d’heures de contenus 4K et même, en avant-première, à la toute nouvelle application de Canal+.

Pour une expérience gaming incomparable

Bonne nouvelle, avec des écrans aussi beaux et gigantesques que ceux des Neo QLED, les usages ne se limitent pas au visionnage de contenus vidéo. Grâce à des fonctions exclusives, les Neo QLED offrent une expérience sans égal dans le domaine du gaming. Les joueurs peuvent ainsi choisir leur champ de vision, avec la disponibilité de formats comme le 21:9 ou le 32:9. Avec la dernière version de l’OS Tizen, une nouvelle Game Bar permet d’optimiser le jeu au travers de paramètres et d’options avancés ainsi que d’informations délivrées en temps réel.

Grâce à une connectique HDMI de dernière génération (2.1), les Neo QLED accueillent les dernières consoles de jeu et autorisent des transferts de flux vidéo ultra rapides pour des images bien fluides. Les résolutions 4K sont, quant à elles, prises en charge avec un taux de rafraîchissement atteignant 120 Hz pour une plus grande précision de mouvement. Enfin, les plus accrocs apprécieront la compatibilité de l’ensemble de la gamme avec Freesync Premium Pro qui limite les déchirures d’écran et la présence d’un Mode automatique de faible latence (ALLM) pour réduire les retards à l’affichage.

Pour leur impact limité sur l’environnement

Avec cette nouvelle gamme, Samsung réaffirme sa volonté de mettre en place une production durable et responsable. Au-delà d’une garantie sur la disponibilité des pièces détachées pendant 7 ans, le constructeur étend son concept d’éco-packaging à l’ensemble de ses téléviseurs cette année, Neo QLED inclus. Grâce à un système de pointillés, les emballages peuvent ainsi être recyclés pour être transformés en meuble, jouet ou niche pour le chien. Plus original encore, la télécommande se passe désormais de piles avec un système de recharge à la fois solaire et USB. Pour sa conception, cette télécommande fait – précisons-le – en partie appel à des matériaux recyclés.

Pour rester connecté avec ses proches

Avec ses NEO QLED, Samsung redéfinit le rôle du téléviseur au sein du foyer, le faisant évoluer au gré des nouveaux modes de vie. Vous pouvez ainsi connecter votre smartphone à votre TV pour profiter de vos appels vidéo sur grand écran. Grâce à l’application Google Duo, jusqu’à 5 personnes peuvent simultanément être affichées sur les NEO QLED. Avec le mode Multi View, vous pouvez même passer un appel vidéo, l’afficher sur une partie de l’écran tout en continuant de regarder votre programme TV. Enfin, en reliant votre téléviseur à une caméra USB motorisée, cette dernière pourra suivre vos mouvements et zoomer si nécessaire pour que vous apparaissiez bien net et toujours bien cadré lors de vos séances de visioconférence.

