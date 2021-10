10 raisons de craquer pour un lave-linge connecté Samsung

Quel programme choisir ? À quel moment lancer une machine pour être sûr d’être présent au moment de la vider ? Comment limiter sa facture d’énergie ? Au lieu de vous poser toujours les mêmes questions, profitez à fond de votre journée et laissez votre lave-linge s’adapter à vos imprévus. Voici 10 excellentes raisons, de remplacer votre vieille machine par un modèle intelligent de dernière génération conçu par Samsung, qui vous fera gagner du temps et de l’argent.

Pour en finir avec le linge qu’il faut relaver pour cause de mauvaises odeurs

Vous avez relégué votre électroménager au fin fond du garage et vous ne comptez plus le nombre de fois où vous avez oublié de sortir à temps vos vêtements de la machine ? Avec les lave-linge connectés Samsung, évitez que ce mauvais scénario qui consiste à tout relaver pour chasser les mauvaises odeurs et les textiles trop froissés se reproduise. Il suffit pour cela d’installer l’application SmartThings sur votre smartphone. Cela vous permettra de recevoir une notification sur votre mobile ou même sur votre TV Samsung, vous rappelant qu’il est temps de vider la machine ou de lancer un programme de séchage. La possibilité de se vider la tête et de se prélasser au salon devant une série, sans culpabiliser. Grâce à l’application, vous pouvez même programmer votre lavage en déterminant l’heure à laquelle il doit se terminer. Pratique quand on n’a pas envie d’interrompre ses activités pour s’occuper du linge.

Parce qu’on a le droit d’avoir des imprévus

Vous êtes retenu au bureau ou bien vous avez envie de prolonger un peu une conversation avec vos voisins autour d’un petit café ? Plus besoin de stresser ou d’interrompre vos activités pour courir chez vous vider la machine sur le point de se terminer. L’application SmartThings depuis le menu Planificateur vous permet non seulement de décaler à loisir un lavage que vous aviez programmé, mais aussi, s’il a déjà démarré, de le prolonger en ajoutant un cycle de rinçage/essorage. La possibilité de gérer un imprévu sans risquer de laisser votre linge fraîchement lavé s’éterniser dans le tambour. Grâce à une fonction de géolocalisation, l’application pare à tous les oublis fâcheux. Ainsi si elle détecte que vous êtes à l’extérieur de votre domicile, elle vous alerte 10 minutes avant la fin du programme de façon à ce que vous ayez le temps d’intervenir.

Pour que faire ses lessives soit simplissime

T-shirts colorés, jeans, petite robe blanche en coton… au moment de lancer une machine, vous vous êtes sûrement déjà posé des questions sur le choix du programme et la température idéale pour un lavage efficace et rapide. Depuis votre smartphone, à l’aide de SmartThings, laissez le menu Assistant choix programme vous proposer les meilleures options. D’une pression de doigt sur l’écran, vous sélectionnez le type de vêtements/textiles à nettoyer, leur couleur (du blanc aux couleurs les plus foncées) et le degré de salissure. L’Assistant vous proposera ses choix et vous n’aurez plus qu’à choisir celui qui vous convient le mieux.

Pour maîtriser sa consommation

À raison d’une à plusieurs machines quotidiennes, la facture d’électricité peut vite grimper. Samsung propose non seulement à son catalogue des lave-linge de classe A ou B pour réduire les dépenses mais vous offre aussi la possibilité de suivre, jour après jour, ce que consomme votre machine en kWh. Dans l’application SmartThings, rendez-vous dans le menu Homecare Wizard pour découvrir un tableau de bord de suivi énergétique. Grâce à cet assistant et son rôle d’indicateur de dépense d’énergie, vous pourrez faire évoluer vos pratiques en optant pour un contrat heures pleines, heures creuses, susceptible de vous faire faire des économies.

Pour gagner du temps

S’il est confortable et pratique de laisser un assistant déterminer pour vous le programme idéal, vous constaterez sans doute assez rapidement que certains d’entre eux reviennent régulièrement. L’application tiendra alors compte de vos préférences et vous proposera en premier lieu vos programmes préférés. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder quelques programmes prédéfinis dans l’application sachant que vous pourrez bien sûr supprimer ou modifier votre sélection si cela s’avère nécessaire. Enfin, si vous disposez d’un sèche-linge Samsung compatible, vous pouvez faire appel à la fonction Auto Cycle Link qui le fera communiquer avec votre lave-linge. Votre sèche-linge saura alors quel programme appliquer sans que vous ayez besoin de réfléchir.

Pour s’offrir un smartphone moins cher

Afin de profiter à fond de toute l’intelligence des lave-linge Samsung, mieux vaut disposer d’un smartphone pour y installer l’application SmartThings. Cette dernière vous permettra notamment, comme on l’a vu, de piloter à distance votre machine. Et si l’acquisition d’un lave-linge connecté Samsung était pour vous l’occasion de changer votre vieux smartphone contre un modèle Galaxy flambant neuf ? Pour tout achat avant le 31 octobre d’un lave-linge connecté éligible, bénéficiez d’un code de 15% à valoir sur votre prochain achat de smartphone.*

Pour profiter d’une réduction

Vous êtes sur le point de craquer ? Voici l’argument ultime qui pourrait vous décider définitivement. Samsung vous rembourse 100€ sur une sélection de modèles de classe A et 50€ sur une sélection de modèles de Classe B avant le 31 octobre**.

Pour bénéficier d’une aide pour la maintenance

Pour qu’une machine dure longtemps et reste d’une efficacité optimale, il est indispensable de l’entretenir régulièrement. Rassurez-vous, Samsung ne vous laisse pas seul face au mode d’emploi. Depuis l’application SmartThings, lancez un diagnostic d’une pression de doigt à l’aide de l’assistant de maintenance Homecare Wizard. Et bonne nouvelle, s’il s’avère nécessaire, le nettoyage du tambour peut s’effectuer d’une simple pression sur le programme adéquat qui lancera un auto-nettoyage à vide, et à haute température, sans utiliser de détergent. Votre assistant peut même vous envoyer une notification pour vous prévenir de la nécessité de cette action, si vous avez peur d’un oubli.

Pour les manipulations plus complexes, comme le lavage du filtre, Homecare Wizard vous guide, étape par étape, depuis votre smartphone, dans cette opération au travers de nombreux schémas explicatifs.

Parce qu’il existe un grand choix de modèles

Au catalogue de Samsung, on trouve désormais un vaste choix de lave-linge connectés. Il y en a donc pour tous les goûts et à tous les prix. Pour accéder à l’intégralité de ces références depuis le site de Samsung, il vous suffit dans la rubrique Électroménager/Lavage/Lave-linge de cocher l’option Wi-Fi. Pour vous guider dans votre choix, n’hésitez pas cliquer sur le bouton « Aide au choix ». Au travers de quelques questions sur vos habitudes de lavage, vous serez orienté vers les modèles qui conviendront le mieux à vos usages.

Parce qu’il suffit de demander

Pourquoi parcourir les menus de votre application SmartThings alors que vous pouvez faire appel à Bixby, l’assistant vocal de votre smartphone Galaxy pour lancer une machine, la mettre en pause ou tout simplement vérifier le temps de lavage restant ? Et si vous ne disposez pas encore d’un smartphone Samsung, pas d’inquiétude, vous pouvez paramétrer votre assistant habituel, celui de Google ou celui d’Amazon, pour qu’il réponde aux commandes vocales de ce type.

*Du 5 au 31 octobre 2021 inclus, pour tout achat d’un lave-linge connecté éligible, bénéficiez de 15% de remise sur votre prochain achat d’un smartphone ou tablette éligible. Vous recevrez un code promotionnel unique par mail 3 jours après votre achat de lave-linge et valable pour une durée de 60 jours à compter de la date de réception. Offre valable uniquement sur Samsung.com, dans la limite des stocks disponibles. Code personnel limité à une utilisation. Voir les références éligibles sur Samsung.com .

** Voir les conditions sur le site de Samsung.

Cet article est réalisé en partenariat avec Samsung.