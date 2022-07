100 Go et le Xiaomi Redmi Note 10 Pro offert, le tout pour 15€ par mois chez RED

Si vous avez besoin d’un forfait plus que confortable qui va vous permettre de jouer et de regarder des séries en streaming sans vous priver, 100 Go de données parait être un très bon chiffre. C’est ce que propose SFR pendant encore quelques jours pour 15€ mois.

Mais surtout l’offre s’accompagne d’un beau cadeau puisque le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est offert (vous n’aurez qu’1 euro symbolique à verser).

Voir l’offre sur le site RED



Certes, ce smartphone a déjà 1 an mais ses spécifications n’ont pas pris une ride. Il intègre une dalle AMOLED de 6,67 pouces qui séduira les amateurs de grands écrans avec une définition de 2400 x 1080 pixels (FHD+) et un taux de rafraichissement qui peut aller jusqu’à 120 Hz. De quoi profiter d’une grande fluidité d’affichage même pendant vos sessions de jeux.

Mais là où le Xiaomi Note 10 Pro surprend le plus, c’est sur ses capacités photo. Il est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.9), d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2), d’un téléobjectif de 5 mégapixels (f/2.4) et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Au final, il délivre des performances dignes d’un appareil haut de gamme même de nuit.

Certes, il n’est pas compatible avec 5G mais vous profiterez quand même du réseau SFR 4G avec une couverture qui dépasse les 99% en France. 18 Go sont également utilisables dans l’Union européenne et les DOM. Les appels et SMS sont illimités.

Seule contrepartie (il en faut bien une), vous devrez souscrire à un engagement de 2 ans et vous décider avant le 18 juillet.

