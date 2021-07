100 Go pour 11,99€ chez B&You, c’est le moment ou jamais d’en profiter

Choisir cette offre (qui s’arrête très bientôt), c’est d’abord la garantie de profiter d’un réseau de qualité. Vous accéderez au réseau 4G de Bouygues Telecom partout en France (99% de la population est couverte) et bénéficierez de performances incroyables pour toutes vos connexions. 15 Go parmi c’est 100 Go sont utilisables en Europe et dans les DOM.

Cet abonnement est sans engagement, vous restez donc libre de changer d’avis à tout moment. Et si votre consommation évolue, vous pourrez adapter votre forfait sans difficulté ou même résilier. Vous aurez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone et de changer de mobile si vous le souhaitez.

Avec ce forfait, B&You vous propose en plus de découvrir b.tv gratuitement pendant 1 mois. Vous pourrez ainsi accéder à plus de 70 chaînes de TV en illimité depuis votre smartphone. Divertissement, informations, jeunesse… vous accéderez à vos programmes préférés depuis votre smartphone sans contrainte.

Bien entendu les appels, SMS/MMS sont illimités partout en France métropolitaine. Dès la souscription en ligne, qui s’effectue en quelques clics, le processus est enclenché et vous recevrez très rapidement votre carte SIM. Il est encore temps de se laisser tenter avant de partir en vacances !