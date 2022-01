100€ de réduction sur les MacBook Pro chez la Fnac

La Fnac a décidé de terminer la semaine en beauté. Rendez-vous dès maintenant sur le site de l’enseigne et profitez de 100€ de réduction sur les MacBook Pro.

Vous pouvez ainsi vous procurer le MacBook Pro 13″ Touch Bar 256Go pour seulement 1349,99€ au lieu de 1449,99€. Une occasion en or de profiter d’un ordinateur haut de gamme tout en économisant un peu d’argent.

L’enseigne vous propose également le MacBook Pro 13″ Touch Bar 512Go avec 100€ de réduction. Il se retrouve ainsi à 1579,99€ au lieu de 1679,99€.

Un ordinateur haut de gamme à la fiche technique sans limite

Définitivement haut de gamme, les MacBook Pro 13″ Touch Bar proposent un processeur Apple M1 8-core, un écran de 13,3″ et 8Go de RAM installée. Sa carte graphique offre une résolution de 2560 x 1600 pour un poids total de seulement 1,4kg.

Son écran Retina affiche des images détaillées et d’un réalisme impressionnant. Il est également doté de la technologie True Tone qui permet une balance des blancs adaptable à toutes les situations. Avec votre MacBook Pro, vous pourrez travailler, jouer, surfer sur Internet, etc. Plus rien ne vous sera impossible !

Si vous achetez l’ordinateur chez la Fnac, vous profitez en prime de :

Une réduction de 50€ pour tout achat conjoint avec Office Famille et Etudiant.

Les 6 premiers mois d’abonnement à Microsoft 365 Personnel offerts.

Jusqu’à 4 mois d’abonnement offerts pour Apple Music Spécial Famille.

Vous souhaitez vous équiper ? Consultez notre guide des meilleures accessoires gaming Fnac/Darty.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.