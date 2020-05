11 jeux vidéo encore secrets fuitent sur Amazon

Une énorme bévue de la part d’Amazon France a eu lieu hier. Le site a en effet listé 11 jeux vidéo encore non annoncés par leur développeur ou éditeur respectif. Si les titres n’ont pas été dévoilés, on connait les consoles et les éditeurs.

Alors que le plus grand salon de jeux vidéo, l’E3, n’aura pas lieu, les fans doivent attendre les présentations en ligne comme Nintendo Direct, Xbox 20/20 et State of Play ou les annonces faites directement par les éditeurs sur les réseaux sociaux. Une autre source d’information vient des fuites, qu’elles proviennent de certains employés ou comme dans ce cas d’une erreur d’un site marchand.

5 jeux Switch en exclusivité

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon commet de genre de faux-pas. Il y a un an, Amazon avait dévoilé Watch Dogs 3, Ubisoft n’avait pu alors que confirmer. Quelques mois plus tard, c’est encore Amazon qui révélait le Nvidia Shield TV Pro. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 11 jeux qui ont été listés et affichés sur le site français d’Amazon. Un raté qui ne doit pas faire des heureux du côté des éditeurs pour qui les annonces des sorties sont critiques.

Ces 11 jeux proviennent de 6 éditeurs :

Capcom avec 1 jeu exclusif pour Nintendo Switch

avec exclusif pour Nintendo Switch Square Enix avec 2 jeux exclusifs pour Nintendo Switch

avec exclusifs pour Nintendo Switch Ubisoft avec 2 jeux multiplateformes

avec multiplateformes Take-Two avec 2 jeux multiplateformes

avec multiplateformes Warner avec 1 jeu exclusif pour Nintendo Switch et 1 jeu multiplateforme

avec exclusif pour Nintendo Switch et multiplateforme Bethesda avec 1 jeu exclusif pour Nintendo Switch et 2 jeux multiplateformes

Bonne nouvelle donc pour les possesseurs de Switch qui malgré les sorties prochaines des Xbox Series X et PlayStation 5 ne verront pas Nintendo éclipsé par Microsoft et Sony. Si on comprend la nécessité pour Amazon de pré-créer des fiches, celles-ci n’auraient jamais dû être rendues publiques. Toutefois, il est difficile de déterminer à quel point ces fiches sont spéculatives de la part du site de e-commerce, celui-ci n’étant probablement pas dans le secret.

Pour avoir plus d’informations, il faudra certainement attendre la conférence Sony qui aura lieu début juin, probablement le 3. En ce qui concerne Microsoft, le géant de Redmond est des plus prolixes avant la sortie de sa nouvelle console, des détails seront donnés probablement très rapidement. Du côté de Nintendo, le père de Mario diffuse des Nintendo Direct régulièrement, même si récemment l’annonce de Paper Mario s’est faite par surprise directement sur YouTube.

Source : Phonandroid