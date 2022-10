200€ de réduction sur le PC portable HP Omen 17 conçu pour les créateurs de contenus et les joueurs

Grâce à ses composants haut de gamme, et notamment au duo processeur Core i7 de Intel et puce graphique dédiée GeForce RTX 3070 de Nvidia, le HP Omen 17-ck0039nf permet de jouer et de travailler en toute fluidité même sur les logiciels les plus gourmands.

Le très puissant PC portable HP Omen 17-ck0039nf avec son confortable écran de 17,3 pouces bénéficie en ce moment de 200€ de réduction ce qui amène son prix à 1799€ au lieu de 1999€.

Cette machine a été pensée autant pour les joueurs que pour les créateurs de contenu. En effet, ces 2 catégories (qui se confondent souvent) ont toutes deux besoins de beaucoup de puissance graphique pour gérer un affichage parfaitement fluide et sans ralentissement. Pour obtenir ce résultat, HP a intégré un processeur Intel Core i7-11800H de Intel doté de 8 cœurs (16 threads) cadencé à 2,3 GHz (jusqu’à 4,6 GHz en mode Turbo) et une puce GeForce RTX 3070 de Nvidia. Cette dernière profite d’une architecture Ampere et de la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) qui fait appel à l’intelligence artificielle pour améliorer le rendu graphique des jeux. Et pour ceux qui streament leur partie, l’encodage vidéo boosté par les 5888 cœurs CUDA de la puce garantit des sessions parfaitement fluides.

Ces composants premium sont aussi indispensables si l’on doit faire tourner des logiciels graphiques ou de retouche photo qui s’accommoderont mal de performances moyennes.

Un système de refroidissement performant

Afin que les performances s’inscrivent dans la durée sans risquer la surchauffe, le HP Omen 17 intègre une ventilation à trois côtés et gère un flux d’air sur cinq voies, le tout renforcé par la technologie Tempest, un système de gestion de la puissance CPU et GPU qui permet d’éviter la surchauffe.

L’ensemble est appuyé par 32 Go de mémoire DDR4, ainsi qu’un SSD NVMe de 1 To au format M.2. Un second emplacement est disponible pour augmenter cette capacité de stockage.

L’écran de 17,3 pouces intègre une dalle IPS avec des angles de vision très larges. En mode QHD (2560 x 1440), il offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 3 ms. En mode Full HD (1920 x 1080) le taux de rafraichissement passe à 144 Hz et le temps de réponse de 7 ms. Le rendu des couleurs est irréprochable et servi par un écran mat qui évite de subir des reflets quel que soit l’éclairage ambiant.

Une autonomie à la hauteur

Côté autonomie le HP Omen 17-ck0039nf malgré des composants puissants s’en sort très bien. Sa batterie de grande capacité (83 Wh) délivre jusqu’à six heures d’autonomie pour un usage bureautique intensif et plus de 8 heures lors de visionnage de vidéos. Son adaptateur secteur de 330 W permet de récupérer 50 % de batterie en 30 minutes.

Et comme ce PC portable est taillé pour le jeu vidéo, son clavier possède un rétro éclairage RGB sur quatre zones (désactivable) et 6 touches programmables qui peuvent être utilisées pour enregistrer des macros-commandes. Le son est assuré par Bang & Olufsen qui fournit les haut-parleurs et une Webcam 720p, dotée d’un capteur grand angle de vision (88 degrés) est présente.

La connectique a également été soignée avec quatre ports USB, dont un de type C compatible Thunderbolt 4 (utilisable pour connecter jusqu’à deux moniteurs 4K), deux sorties vidéo (mini DisplayPort et HDMI 2.1), un connecteur Gigabit Ethernet, une prise casque / micro et un lecteur de cartes mémoire SD, sans oublier le Wi-Fi 6 (ax) et le Bluetooth 5, pour des communications sans fil rapides.

