– 22 % sur le SSD externe Sandisk Extreme 1 To

Pour transporter ses données en toute sécurité et y accéder en toutes circonstances à haute vitesse, le SSD Sandisk Extreme est une solution idéale. Le modèle de 1 To est proposé par Amazon avec une réduction de 22%, ce qui fait passer son prix de 199,99 € à seulement 155,99 €.

Lorsqu’on doit transférer très rapidement de grandes quantités de fichiers d’un ordinateur à un autre, un SSD externe est parfaitement adapté. Le Sandisk Extreme est actuellement en vente sur Amazon, dans sa version offrant une capacité de stockage de 1 To, avec un prix réduit de 22%, soit seulement 155,99 € (au lieu de 199,99 € habituellement).

Outre sa capacité de stockage confortable, le Sandisk Extreme ne manque pas d’atouts. Tout d’abord, son petit boîtier supporte les chocs (il résiste aux chutes de 2 mètres) et offre une résistance à l’eau et à la poussière (il est certifié IP55). D’autre part, il se connecte aux ordinateurs par l’intermédiaire de l’interface USB C, ce qui permet d’obtenir des taux de transfert rapides : jusqu’à 550 Mo/s. Un adaptateur USB A permet de le brancher à un ordinateur qui ne possède pas de port USB C.

En plus de ce SSD externe Sandisk, Amazon baisse également le prix de plusieurs SSD internes de la marque et ceux de plusieurs disques durs réalisés par Western Digital :