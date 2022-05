L’Amazon Fire TV Stick 4K Max à seulement 39,99 € pour les French Days

Avoir accès à Netflix, Amazon Prime Vidéo, Disney+ et même YouTube sur sa TV ou sur son vidéoprojecteur est devenu indispensable pour la majorité des utilisateurs. Si votre équipement ne vous propose pas ces services, pas de panique. Il n’est pas nécessaire d’acheter une TV dernier cri. Avec une simple clé HDMI, vous allez transformer votre téléviseur actuel en SmartTV. Amazon propose plusieurs modèles qui sont actuellement en soldes sur son site dont le plus puissant : le Fire TV Stick 4K Max en vente pour 39,99 euros au lieu de 64,99 euros.

La plus puissante des clés HDMI Amazon en promotion pour les French Days

Amazon a conçu toute une gamme de sticks multimédia en streaming. La Fire TV Stick 4K Max est la plus complète et la plus puissante vendue par l’entreprise de Jeff Bezos puisqu’elle serait 40% plus performante que le modèle Fire TV Stick 4K. Cette puissance permet une navigation fluide et un lancement plus rapide des applications.

Ce boitier multimédia supporte la 4K ultra HD, le HDR, le Dolby Atmos et le Wifi 6. Il permet aussi d’utiliser le fameux assistant vocal Alexa. Avec son interface intuitive et claire, vous allez bénéficier d’une expérience beaucoup plus riche à chaque fois que vous allumerez votre écran.