-30% pour ce moniteur LG 29” Ultrawide : French Days Amazon

Les écrans ultra larges sont de plus en plus prisés des amateurs de jeux vidéo ou même pour un usage bureautique avancé. Mais ce type de moniteur est généralement affiché à des tarifs haut de gamme et n’est donc pas accessible à tous. À l’occasion des French Days, Amazon brade cet écran LG UltraWide 29WL50S-B 29” à 159,99 euros au lieu de 229,99 euros.

Et si ces French Days étaient l’occasion d’investir dans un grand écran pour votre ordinateur sans vous ruiner ? Avec une baisse de prix drastique de 70 euros, cet écran LG 29” ultra large est en vente pour seulement 159,99 euros sur Amazon. Trouver un moniteur de ce format à ce prix est une occasion rare. Alors n’hésitez pas trop longtemps !

Un moniteur 29” ultra large au prix sacrifié de 159,99 euros pendant les French Days

Avec sa taille de 29 pouces et son format Ultrawide de 21:9, cet écran est particulièrement agréable pour travailler sur plusieurs fenêtres en même temps puisqu’il est un tiers plus large qu’un moniteur ordinaire. Avec son design sobre et son pied inclinable, il s’intègre facilement dans n’importe quel environnement.

Bien qu’affiché à un tarif très agressif, cet écran LG n’a pas lésiné sur la qualité. Il dispose en effet d’une dalle IPS, compatible HDR 10. Elle offre une bonne colorimétrie, un contraste efficace et un large angle de vue. Elle est donc idéal pour visionner un bon film ou une série. Avec l’intégration de la technologie AMD Freesync, les joueurs de jeux vidéo ne sont pas en reste puisqu’ils bénéficient ainsi d’une image plus fluide et réactive.