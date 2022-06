5 smartphones bien moins chers qu’à leur sortie

Votre smartphone actuel fait des siennes et vous avez besoin d’un nouveau modèle. Vous souhaitez monter en gamme et bénéficier de fonctionnalités étoffées. Autre cas de figure : vous prévoyez d’offrir un nouveau téléphone à un proche. Il existe une flopée de facteurs qui nous poussent à craquer pour un smartphone fraîchement sorti sur les étals. Mais nous sommes souvent décontenancés par les prix pratiqués.

Il existe heureusement des alternatives. Comme celle d’arpenter le catalogue pour jeter son dévolu sur un modèle un tantinet plus ancien mais tout de même très performant. Et pour cause, les fabricants font souvent chuter les prix de leurs appareils au fil du temps alors que les détaillants cassent régulièrement les tarifs. Nous avons repéré pour vous cinq smartphones de bonne facture qui sont bien moins onéreux qu’à leur lancement.

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord 2 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le OnePlus Nord 2 5G est un smartphone milieu de gamme très honnête comme nous l’expliquons dans notre test. Outre les performances au niveau offertes par son processeur Mediatek Dimensity 1200, il brille notamment grâce à son très bon module photo, ses haut-parleurs stéréo et sa recharge rapide 65 W. Sa version 128 Go 8 Go de RAM coûtait 399 euros au lancement. Un prix qui baisse actuellement de 60 euros du côté de La Fnac.

Acheter le One Plus Nord 2 128 Go chez La Fnac > 339 €

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Crédit : Samsung

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G mérite totalement sa place dans ce guide tant son prix a chuté ces derniers mois chez les commerçants. Affublé d’un bel écran 120 Hz, endurant, performant en jeu comme en multitâche et considéré comme un bon photophone, il était jadis mis à prix à 759 euros (6 Go de RAM / 128 Go de stockage). Désormais, on trouve cette « Fan Edition » à 499 euros tant sur le site de Samsung que chez les différents détaillants. Soit une réduction de 34 % !

Acheter le Galaxy S20 FE 5G chez Amazon > 499 €

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Avis aux amateurs de l’Oppo Find X3 Pro, que nous avons testé ici. Joli design, écran 120 Hz au très bon calibrage, puissance ahurissante, partie photo très satisfaisante… Ce modèle 5G, équipé d’un savoureux mode microscope, nous avait séduits à l’époque. Il était alors vendu au tarif de 1149 euros (256 Go / 12 Go RAM). On peut à présent le dénicher à… 849 euros !

Acheter le Oppo Find X3 Pro chez Boulanger > 849 €

Acheter le Oppo Find X3 Pro chez Amazon > 849 €

Realme GT 5G

realme GT 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Toujours au rayon des smartphones 5G plus abordables, attardons-nous sur le realme GT 5G dont voici le test. Écran OLED 120 Hz, recharge 65 W ultra rapide, autonomie convenable, puce Snapdragon 888 au garde à vous, dos en cuir… Autant de qualités qui nous avaient tapé dans l’œil. Ce smartphone, qui oscille entre le milieu et le haut de gamme, était vendu 599 euros l’année dernière. Sa version 12 Go et 256 Go de stockage est désormais disponible sous la barre des 450 euros chez plusieurs commerçants.

Acheter le realme GT 5G chez Amazon > 429,99€

Acheter le realme GT 5G chez Darty > 443,06 €

Asus Zenfone 8

Asus Zenfone 8 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Pour finir ce guide d’achat en beauté, nous vous signalons la baisse du prix de l’Asus Zenfone 8 qui est aussi passé par notre laboratoire. Ce smartphone performant et complet se distingue par son format compact qui tranche avec les phablettes devenues monnaie courante sur le marché. Proposé jadis à 699 euros, il peut désormais s’acheter au prix agressif de 499 euros.

Acheter le Asus Zenfone 8 chez Darty > 499 €