-50% sur ce lot de 2 brosses à dents Oral-B Pro 3 pendant les French Days Amazon

Déjà affiché avec une promotion de 38% sur Amazon, ce lot de 2 brosses à dents électriques Oral-B Pro 3 3900 vous permet également de profiter d’une offre de remboursement de 15 euros en faisant une demande sur le site de la marque Oral-B. Pour obtenir le prix le plus bas possible sur un produit, […]

Déjà affiché avec une promotion de 38% sur Amazon, ce lot de 2 brosses à dents électriques Oral-B Pro 3 3900 vous permet également de profiter d’une offre de remboursement de 15 euros en faisant une demande sur le site de la marque Oral-B.

Pour obtenir le prix le plus bas possible sur un produit, rien de plus efficace que le cumul d’offres. Alors qu’Amazon fait déjà une baisse de prix conséquente sur ce lot de 2 brosses à dents électriques Oral-B Pro 3 3900, Oral-B propose en parallèle de vous rembourser 15 euros. Le tarif affiché de 55,99 euros sur Amazon tombe donc finalement à 40,99 euros !

Pour bénéficier du remboursement supplémentaire de 15 euros : rendez-vous sur le site de Oral-B.

French Days : un lot de 2 brosses à dents électriques Oral-B à -50%

De nos jours, les brosses à dents électriques sont devenus des petits bijoux de technologie pour nous offrir le meilleur brossage possible et éviter les mauvaises nouvelles chez le dentiste.

Avec ses 3 modes de brossage (propreté, blancheur et douceur), la brosse à dents Oral-B Pro 3 3900 s’adapte à tous les profils. Grâce à son minuteur intégré et son capteur de pression pour ne pas s’abimer les gencives, elle assure un brossage optimal en toute sécurité. Son autonomie de 2 semaines vous permet de l’emporter en vacances sans avoir à prendre en plus le chargeur.

À lire > Brosse à dents électrique ou manuelle : laquelle est la meilleure selon la science ?