500€ de réduction sur la Smart TV Samsung 55 pouces chez Bouygues Telecom !

C’est le moment où jamais de craquer pour une Smart TV 4K, et ce, grâce à Bouygues Telecom. Du 6 au 10 janvier, en souscrivant une offre Bbox à 39,99€/mois (engagement 2 ans), vous pouvez profiter d’une incroyable réduction de 500€ sur la Smart TV Samsung 55 pouces. Elle se retrouve alors à seulement 99€, contre 599€ habituellement.

L’ultra haute définition 4K pour moins de 100€ dans votre salon !

Dotée d’un Crystal Processor 4K, la Smart TV Samsung vous propose une image 4 fois plus précise que les TV Full HD avec des couleurs détaillées et magnifiques. Compatible WiFi, elle vous permet également d’accéder à toutes vos applications favorites en seulement quelques clics. Netflix, MyCanal ou encore OCS, tous vos programmes préférés sont à la portée de votre télécommande.

En supplément, avec l’offre Bbox, vous bénéficiez également de plus de 150 chaînes et replays depuis l’application B.tv+. Vous n’avez même plus besoin de décodeur pour profiter de tous vos contenus, l’application est automatiquement installée sur votre Smart TV Samsung.

Attention, pour profiter de cette offre à seulement 99€ au lieu de 599€, il vous suffit de souscrire sur le site du Bouygues Telecom jusqu’au 10 janvier prochain inclus !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.