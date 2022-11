90% de réduction sur Ivacy VPN pour le black Friday : Tout le catalogue Netflix et Disney+ pour 1€/mois

Avec Ivacy VPN vous pourrez aller sur toutes les plates-formes de streaming et accéder à l’intégralité des contenus sans aucune restriction géographique. Une solution qui vous permet aussi de préserver votre anonymat et d’assurer votre sécurité sur le Web.

A l’occasion du Black Friday Ivacy offre 90% de réduction. Ainsi, ceux qui souscrivent à l’offre 5 ans ne paieront que 60€ pour la totalité de la période, ce qui équivaut à 1€/mois. Et l’offre ne s’arrête pas là, car le partage de compte est inclus dans l’abonnement. Vous pouvez connecter jusqu’à 10 appareils de votre choix que ce soit sur Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Xbox, PlayStation ou SmartTV. De plus, vous bénéficiez d’un gestionnaire de mots de passe offert.

Voir l’offre Ivacy VPN pour le Black Friday





Une bande passante illimitée

Tous les VPN ne se valent pas quand il s’agit d’accéder aux plates-formes de streaming. Et c’est incontestablement l’un des points forts d’Ivacy, être capable de se connecter sans problème à Netflix, Amazon Prime, Disney+… sans vous faire subir le moindre ralentissement. Le service utilise pour cela plus de 5700 serveurs répartis dans plus de 100 emplacements différents. Il n’existe aucune limitation de bande passante et vous pourrez regarder vos séries sans avoir à subir de gel de l’image ou de perte de qualité.

Cela vous permet par exemple de vous connecter depuis les Etats-Unis pour voir des films qui ne sont pas encore disponibles en France. Sport, cinéma, anime… quelles que soient vos motivations, Ivacy vous permet de vous affranchir de toutes les frontières.

Une protection optimale pour vos données

Autre atout d’Ivacy, il constitue une barrière efficace contre les malwares et propose les protocoles de sécurité IPsec et IKEV avancés. Ivacy va même plus loin puisqu’il est le seul à proposer un chiffrement de vos données à 256 bits. Un niveau de sécurité de grade militaire qui vous met à l’abri des menaces. Aucune de vos données ne sera collectée et aucune trace laissée. Avec Ivacy VPN, vous profiterez également d’un support P2P dédié.

Et si vous avez la moindre question, un service d’aide est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par chat ou par mail.

Attention l’offre est limitée dans le temps, alors n’attendez pas pour en profiter !