Selon George Lucas, la prélogie Star Wars est incomprise

La prélogie Star Wars, qui reste évidemment un immense succès commercial, a été accueillie de façon mitigée par les fans. Particulièrement par les fans de la trilogie originale. Certains parmi eux ont estimé que la prélogie n’est pas dans le ton, et dénature la trilogie originale. George Lucas, dans le livre de Paul Duncan, The Star Wars Archives : 1999-2005, est revenu sur cet accueil contrasté. Selon lui, certains fans n’ont pas compris ce qu’était la prélogie, et l’ont jugée pour ce qu’elle n’est pas.

Crédits : Lucasfilm

La prélogie Star Wars a reçu un accueil mitigé par les fans de la saga

Il est clair que le traitement de la prélogie est différent de la trilogie originale. Les différences de ton sont nombreuses, malgré l’environnement rigoureusement similaire. Le résultat final contraste de façon nette avec la trilogie originale, et les fans n’ont pas tous apprécié.

Parmi les reproches faits à cette prélogie, on compte notamment la romance exacerbée, voire naïve, et l’humour trop présent, et trop orienté pour les enfants. Beaucoup de détails ont été montrés du doigt et ont surpris l’audience. Le personnage de Jar Jar Binks a notamment été reçu de façon très critique. Certains on estimé l’humour qu’il représente lourd et trop forcé.

Star Wars prélogie : un romantisme exacerbé et un humour assumé

George Lucas, dans le cadre du livre The Star Wars Archives : 1999-2005, a commenté les critiques faites à la prélogie. « La plupart des gens ne comprennent pas le style de Star Wars. […] Ils ne comprennent pas qu’il y a un fond qui est très proche des westerns des années 1930, ou d’un feuilleton du samedi matin. » a-t-il déclaré. Une façon d’assumer le romantisme naïf et la grandiloquence de certaines scènes. Il assume le ton qu’il voulait donner à la prélogie, affirmant qu’on ne peut la juger qu’en acceptant son style.

Malgré tout, certains fans sont très déçus de ce choix. Ils estiment que l’atmosphère de la trilogie originale n’a pas été respectée. Cela n’a cependant pas empêché la prélogie Star Wars de faire un carton commercial, et de marquer toute une génération. Tout comme l’avait fait la trilogie originale. La nouvelle trilogie, réalisée sous la houlette de Disney, connait un accueil encore plus compliqué. Heureusement Disney peut compter sur le carton de The Mandalorian pour redresser la barre.

Star Wars : en bref, les épisodes I à VIII et les spin-off

Source : We Got This Covered