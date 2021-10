Le scénario de Dune a été écrit en MS-DOS

Paul Atréides (Timothée Chalamet) et Jessica Atreides (Rebecca Ferguson) dans Dune (Crédits image : Warner Bros)

Réalisé par Denis Villeneuve, le film Dune est sorti récemment sur grand écran en faisant un véritable carton au box office. Qui dit film de science-fiction ultra-moderne dit forcément haute technologie pour le créer ? Pas toujours, comme vient de le révéler le scénariste Eric Roth. Âgé de 76 ans, il préfère écrire ses pages de scénario sur de vieux logiciels dépassés.

Eric Roth a écrit un film de science-fiction futuriste avec un logiciel dépassé vieux de trente ans

Eric Roth est une légende de l’écriture de films à Hollywood. Auteur de L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux de Robert Redford, Munich de Steven Spielberg ou encore L’Étrange Histoire de Benjamin Button de David Fisher, il a remporté l’Oscar du Meilleur scénario pour Forrest Gump en 1994. Ce scénariste chevronné a été choisi pour accompagner Denis Villeneuve dans l’écriture de Dune, le space opéra épique sorti récemment au cinéma.

Dans ce film au futur brutal, les ordinateurs sont interdits par peur qu’ils se changent en intelligences artificielles démoniaques. Le logiciel d’écriture utilisé par Roth ne risque pas de devenir fou ni de menacer les humains, puisqu’il s’agit ni plus ni moins du programme MS-DOS Movie Master, datant de 1988. Eric Roth écrit tous ces scénarios avec ce logiciel vieux de trente ans, et Dune, que son réalisateur encourage à aller voir en grand format IMAX au cinéma, n’a pas échappé à cette règle.

Une méthode radicale pour éviter les distractions et limiter la longueur de ses scénarios

« À moitié par peur du changement, et à moitié par superstition », Eric Roth persiste envers et contre tout à utiliser ce « vieux programme informatique qui n’existe plus », comme il le décrit lui-même. Dans une vidéo Youtube, il montre sa méthode de travail : une fenêtre DOS ouverte sur Windows XP, dans laquelle il ouvre Movie Master 3.09 en ligne de commande, à l’aide d’un très vieux clavier mécanique beige.

Principal problème de cette pratique antique, Eric Roth n’a pas pu copier-coller le scénario de Dune pour l’envoyer par mail quand il l’a écrit en 2018. « J’ai dû leur envoyer une copie papier qu’ils ont scannée pour l’avoir dans leur ordinateur », explique Roth. Impossible d’accéder au scénario, donc, à part sur MS DOS. Bien que dépassée, sa méthode a plusieurs gros avantages : elle lui permet d’éviter toute distraction (Twitter n’étant pas accessible sur DOS…) et les 40 pages maximum du logiciel l’obligent à rester concis et dépouillé dans l’écriture de ses scénarios.

MS-DOS Movie Master ne sera cependant pas à l’origine du scénario de Dune 2, qui vient d’être officiellement annoncé pour octobre 2023. En effet, Eric Roth a été remplacé pour l’écriture par le scénariste Jon Spaihts, auteur de nombreux films de science-fiction comme Prometheus (2012), Passengers (2016) et Docteur Strange (2016).

Source : Vice