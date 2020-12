À 7 ans, un fan d’Elon Musk pilote déjà des avions

Un garçon ougandais de 7 ans est devenu une légende dans son pays grâce à ses connaissances précoces en matière d’aviation et à ses talents de pilote. Graham Shema veut déjà être surnommé « Captain » par les médias.

Le « capitaine » ougandais aime étudier les mathématiques et les sciences et considère le fondateur de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, comme son idole.

Graham Shema pilotant un avion – Crédit : Reuters

En effet, Graham Shema a déclaré « J’aime Elon Musk parce que je veux apprendre qu’il m’apprenne des choses sur l’espace, aller dans l’espace avec lui, et aussi avoir une poignée de main. ». Il semble que Graham Shema souhaite faire partie des équipages qui feront le voyage vers Mars. D’après Elon Musk, les premiers humains pourraient atterrir sur Mars dès 2026. La fusée spéciale, Starship, pourrait décoller en direction de Mars dans 4 ans sans équipage. Pour l’instant, elle n’est qu’à l’état de prototype. Vous pouvez d’ailleurs revivre le premier vol de Starship SN8 en vidéo.

Captain est passionné par l’aéronautique depuis son plus jeune âge

Alors qu’il n’avait que 3 ans, un accident s’est produit au domicile de sa grand-mère. En effet, un hélicoptère de la police qui volait trop bas a arraché le toit de sa maison, dans la périphérie de Kampala, la capitale. Captain a assisté à la scène alors qu’il jouait dehors. Depuis ce jour, le jeune garçon semble passionné par l’aéronautique.

Sa mère a alors contacté l’académie d’aviation locale pour que Graham Shema puisse apprendre le vocabulaire de l’aviation ainsi que reconnaître les pièces des avions. Après seulement 5 mois de cours, Captain a pu voler pour la première fois.

En tant que pilote stagiaire, le jeune ougandais a piloté un Cessna 172 à trois reprises entre janvier et mars avant que la pandémie ne freine ses entraînements. En attendant que la situation revienne à la normale, il s’occupe en visionnant des vidéos sur l’aviation et l’exploration de l’espace en réalité virtuelle.

Avec une telle motivation, il pourra sans aucun doute un jour rencontrer son idole, Elon Musk. En étant aussi précoce, il pourra peut-être réaliser son rêve de faire partie d’une mission d’exploration de Mars d’ici quelques années.

Source : CleanTechnica