À moins de 10 €, ce forfait 50 Go sur le réseau SFR promet de belles économies

50 Go pour pas cher, un bon plan à ne pas manquer – George Milton/Pexels

Économiser sans se priver de data, c’est l’avantage que vous offre Coriolis Telecom avec son forfait Brio Liberté 50 Go Série Spéciale. Si vous y souscrivez maintenant, l’abonnement vous coûtera seulement 9,99 €/mois, et pas que pour la première année. C’est le tarif que vous payerez pendant toute la durée de votre abonnement, de quoi vous assurer de solides économies pour les années à venir.

Profiter du bon plan



Pour autant, il ne sera pas nécessaire de se serrer la ceinture. Le forfait Brio Liberté 50 Go est une offre très complète, mettant à disposition 50 Go d’internet en 4G (dont 9 Go utilisables depuis Europe et DOM), ainsi que des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine comme depuis les zones UE et DOM.

Le forfait profite également de la qualité du réseau mobile SFR, lequel couvre plus de 99 % de la population et 94 % du territoire en 4G.

Enfin, quelques avantages vous sont offerts en vous abonnant à ce forfait 50 Go : présentation du numéro, double appel, option VoLTE/VoWIFI et service client pouvant être contacté par téléphone et par mail.



Ce qu’il faut retenir du forfait Brio Liberté 50 Go Série Spéciale de Coriolis Telecom :

50 Go d’internet en 4G/4G+ en France métropolitaine ;

9 Go d’internet depuis les zones Europe et DOM/COM ;

Appels et SMS/MMS illimités en France et depuis UE/DOM ;

Réseau SFR ;

Forfait sans engagement et sans condition de durée.

Si 50 Go ne vous suffit pas, voici les offres alternatives disponibles chez Coriolis Telecom :

Forfait mobile sans engagement illimité 100 Go à 10,99 €/mois pendant 6 mois puis 13,99 €/mois ;

Forfait mobile sans engagement illimité 140 Go à 12,99 €/mois pendant 6 mois puis 15,99 €/mois ;