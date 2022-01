À quoi doit-on s’attendre en 2022 avec le casque AR VR d’Apple

Dans l’hypothèse d’un casque proposant la réalité augmentée, on suppose qu’Apple utilisera une paire d’écrans OLED de résolution 4K, un pour chaque œil. Les applications de réalité augmentée utiliseront alors des caméras pour coller des éléments extérieurs dans la vue, plutôt que de superposer des objets AR sur notre vision normale.

Apparence attendue pour le casque AR/VR d’Apple – Crédits : Twitter/@ANTIONIODEROSA

Cette approche basée sur la réalité virtuelle permettrait probablement la compatibilité avec une bonne sélection d’applications iOS existantes, en particulier les jeux Apple Arcade qui sont déjà optimisés pour une utilisation avec une manette de jeu, plutôt qu’uniquement avec un écran tactile.

UN appareil puissant et autonome

Concernant la puissance de l’appareil, l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que « le processeur haut de gamme aura une puissance de calcul similaire à celle du M1 pour Mac ». Il y aurait aussi une puce bas de gamme pour « l’informatique liée aux capteurs ».

Le casque ainsi doté d’une telle puissance de calcul pourrait être entièrement autonome. Dans cet esprit, son champ de fonctionnalités pourrait être étendu vers le monde extérieur. Seul ombre au tableau, il couterait cher.

Facebook met les bouchées doubles

Pendant ce temps, Facebook anciennement Meta développe à coup de milliards l’internet du futur. Une Meta-réalité qui nécessiterait ce type d’appareil immersif.

Cependant, il existe une différence critique entre l’approche d’Apple en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée et celle de Meta.

« Meta essaie de forcer une catégorie à exister par pure force de volonté et des dizaines de milliards de dollars. En subventionnant fortement le matériel, le casque Oculus Quest 2 VR est beaucoup plus abordable qu’il ne le serait autrement, et cela a même stimulé l’adoption avant que les cas d’utilisation initiaux [comme] les jeux et la forme physique, soient clairs », a déclaré Greengart un techno analyste réputé.

Peut-être en réponse a ce danger, Apple vient de débaucher l’ancienne responsable de la communication de la division réalité augmentée de Meta, Andréa Schubert. On pourrait en déduire qu’Apple cherche à développer son propre monde virtuel, ou tout du moins une compatibilité améliorant l’expérience du Metaverse.

Le casque devrait être lancé en 2022. Mais comme il fait partie d’une toute nouvelle gamme, il n’y a pas d’historique sur ce type de produit nous aidant à deviner quand il devrait faire son apparition. Le plus probable serait en juin à l’Apple WWDC ou au plus tard en septembre, aux côtés des iPhones de nouvelle génération.

