À quoi ressembleraient les personnages de dessins animés dans la vraie vie, comment libérer de la mémoire sur Windows 11, pourquoi Peeves est-il absent des films Harry Potter, c’est le récap’ de la semaine

Une semaine riche en news variées chez Tom’s Guide : alors que l’artiste Hidreley transforme les héros de dessins animés en personnages réalistes grâce à l’intelligence artificielle, Tesla annonce vouloir sanctionner les conducteurs qui ajustent leur siège trop souvent. On vous explique comment libérer de la mémoire sur Windows 11 et pourquoi le personnage de Peeves n’apparait pas dans les films Harry Potter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le récap’ de la semaine.

Nos personnages animés préférés… version réaliste !

L’artiste Hidreley Diao s’est à nouveau aidé de l’intelligence artificielle pour nous montrer à quoi ressembleraient certains personnages de dessins animés dans la vraie vie. On découvre ainsi Pocahontas, Aladdin, Peter Pan ou encore certains protagonistes des Simpsons. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour découvrir le résultat bluffant du créateur.

Moe Szyslak recréé grâce à l’intelligence artificielle – Crédit : Instagram @hidreley



Voici comment libérer de la mémoire sur Windows 11

Le développeur en informatique Michael Niehaus a découvert que les icônes de la barre des tâches de Windows 11 avaient tendance à consommer de la RAM. Pour « économiser les ressources système » et libérer de la mémoire, il vous suffit donc de masquer les icônes Widgets et Microsoft Teams, qui sont épingler par défaut dans votre barre des tâches. Le développeur conseille également de désactiver la fonctionnalité « Startup boost » depuis les paramètres système de Microsoft Edge si vous souhaitez minimiser l’utilisation des ressources de Microsoft Edge.

L’îcone Microsoft Teams de la barre des tâches de Windows 11 – Crédit : Microsoft



Tesla veut sévir et limiter les ajustements répétitifs de sièges

Le hacker @greentheonly vient de révéler que Tesla travaillerait actuellement sur un système pour empêcher les ajustements de siège à répétition dans ses Model 3 et Model Y. Le constructeur automobile prévoirait de limiter les ajustements trop répétés des sièges et devrait déployer un système qui sanctionnera les utilisateurs.

Une fonctionnalité étonnante devrait bientôt débarquer sur les Model 3 et Model Y – Crédit : Unsplash



Harry Potter : pourquoi Peeves est-il absent des films ?

Dans les romans de J.K Rowling, l’un des personnages les plus puissants est Peeves le poltergeist, un esprit immunisé contre les sorts qui réside à Poudlard et qui passe son temps à troubler les élèves et les professeurs. Même si l’on ignore toujours pourquoi ce personnage est absent des films Harry Potter, on peut imaginer que Peeves n’apportait rien d’indispensable à l’histoire. Les scènes tournées avec l’acteur Rik Mayall dans le rôle de Peeves pour Harry Potter à l’école des sorciers avaient d’ailleurs été coupées au montage.

Harry Potter et les reliques de la mort, 2ème partie – Crédit : Warner Bros. Pictures



Quelles sont les différences entre le yacht Y721 de Jeff Bezos et le Vénus, de Steve Jobs ?

Nos confrères d’Apple Insider ont décidé de s’amuser gentiment des problèmes des ultrariches en comparant le yacht Y721 de Jeff Bezos et le Vénus de Steve Jobs. Quel est le plus cher, le plus long, et qu’est-ce qui différencie ces deux gigantesques bateaux côtés design et motorisation ? On vous dit tout dans notre actu sur cette bataille de milliardaires.

Le yacht Jeff Bezos et le yacht de Steve Jobs © Tom van Oossanen, Boat International, Tom’s Guide FR



Nos tests et dossiers de la semaine

Moto G200 : séduisant mais incomplet

Avec le Moto G200, Motorola propose un nouveau smartphone haut de gamme gaming qui séduira par son grand écran et sa fréquence d’affichage de 144 Hz, la puissance du Snapdragon 888+ de Qualcomm ou encore sa batterie de 5000 mAh. On regrette l’absence d’un écran OLED, de prise casque et de lecteur microSD et l’on a été déçu par la charge moyennement rapide. Le Moto G200 reste un modèle intéressant pour les joueurs qui ne veulent pas dépenser plus de 500 euros.

Motorola Moto G200 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide



Le premier set Sonic Lego…

Et c’est déjà une raison suffisante pour investir. Même si la construction n’est pas passionnante et plutôt répétitive, le résultat est satisfaisant et l’on termine avec une belle pièce d’exposition longiligne au bel effet pixelisé. Sur les trois parties qui composent le rendu final, il faut reconnaître que le Dr Robotnik est malheureusement totalement raté. Il s’agit là d’un set d’exposition qui devrait amuser les nostalgiques et les rétrogamers.

Lego Sonic The Hedgehog – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide



Quels véhicules peuvent désormais se charger dans les Superchargeurs Tesla ?

Depuis le 1er février, certains véhicules 100% électriques peuvent utiliser le réseau de Superchargeurs de Tesla en France. Toutefois il y a des conditions et seulement 16 sites sont concernés jusqu’à présent. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour savoir si votre voiture est compatible, combien cela vous coûtera et où trouver les bornes ouvertes aux autres marques que Tesla.

