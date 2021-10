Acer Aspire Vero : performant, écolo et déjà sous Windows 11

Un ordinateur performant

Le Acer Aspire Vero est équipé d’un processeur Intel Core i5 ou i7 de 11ème génération (Tiger Lake) capable de prendre en charge toutes les tâches de productivité. Que ce soit pour le travail, des projets personnels ou les études, le PC portable saura répondre aux attentes de performances grâce à son CPU de dernière génération. Sa prise en charge du protocole Wi-Fi 6 lui permet par ailleurs de profiter de la technologie de connectivité domestique la plus rapide et la plus fiable.

Son écran de 15,6 pouces est le compromis idéal entre format compact facilement transportable et confort d’utilisation. Il affiche une définition Full HD 1920 x 1080p et la technologie IPS permet de profiter d’angles de vision larges, une fonction très pratique pour travailler ou jouer en groupe sur un seul écran. La dalle embarque aussi un filtre pour protéger les yeux des émissions de lumière bleue.

Le large pavé tactile (126 x 76,5mm) ultra précis ne vous fera pas regretter l’utilisation d’une souris de bureau, et la frappe au clavier (rétroéclairé) est facilitée grâce à une charnière qui permet de surélever l’appareil. Un lecteur d’empreintes digitales est intégré dans le trackpad pour s’authentifier et déverrouiller la machine plus rapidement.

La connectique du Acer Aspire Vero se compose d’un port Ethernet, d’un port HDMI 2.0, d’une prise jack audio 3.5, de trois ports USB-A (dont 1 USB 2.0 et 2 USB 3.2 Gen 1) et d’un port USB-C 3.2 Gen 1 pour pouvoir brancher tous ses accessoires et périphériques sans avoir besoin de hub ou d’adaptateur.

Et pour couronner le tout, ce PC portable est livré directement sous Windows 11, la toute nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft. Pas besoin d’acheter une licence, d’installer ou de mettre à jour soi-même l’OS de la machine ! Windows 11 apporte une interface plus moderne, de nouvelles fonctionnalités, de meilleures performances (gaming inclus) et va devenir indispensable pour qui souhaite l’expérience Windows ultime.

Acer à fond pour l’écologie

Le Acer Aspire Vero se distingue également pour son aspect écologique. Acer fait des efforts en la matière depuis des années et ce nouveau modèle va encore plus loin que ce qui avait déjà été fait jusqu’à présent.

Le châssis et le contour d’écran de l’ordinateur sont en effet composés à 30% de plastique recyclé post-consommation (PCR), un chiffre qui monte même à 50% pour les touches du clavier. La dalle est, quant à elle, recyclable à 99%. Acer devient ainsi le pionnier de l’intégration complète de PCR dans un ordinateur portable. Aucune peinture n’a été utilisée pour le châssis du PC, dont la texture douce est agréable au toucher.

De plus, l’Aspire Vero est conçu pour être facilement réparé et mis à niveau. Un PC portable pensé pour être conservé pendant longtemps, avec la possibilité d’ajouter, de remplacer ou de réparer des pièces en cas de besoin. Une bonne nouvelle pour la planète mais aussi pour le portefeuille, alors que bien des ordinateurs portables laissent un accès très difficile aux composants.

Acer a pensé à l’environnement jusqu’à l’emballage de l’ordinateur. Celui-ci est composé de matériaux recyclés et est lui-même 100% recyclable, alors que le sac en plastique de l’adaptateur a été remplacé par un manchon en papier. Et on ne s’arrête pas là, car la marque a voulu aller encore plus loin dans le concept de réutilisation en offrant la possibilité de transformer une partie de l’emballage en support pour le Acer Aspire Vero pour améliorer le confort d’utilisation. Et en prime, cela évite de devoir acheter un support à part. Même l’encre d’impression est écologique, fabriquée à base de soja.

Enfin, Acer a repensé le processus de production afin de mieux gérer les déchets et les produits chimiques dans une optique de préservation de l’environnement. L’utilisation d’une énergie renouvelable et non fossile ainsi que la logistique ont été optimisées afin de réduire les émissions de carbone. D’ailleurs, le Groupe Acer a rejoint l’initiative RE100 et s’engage à utiliser 100% d’énergies renouvelables d’ici 2035.

Acheter le Acer Aspire Vero, c’est du gagnant-gagnant

Choisir le Acer Aspire Vero, est un pari gagnant aussi bien en tant que consommateur qu’en tant que citoyen. Une telle acquisition permet de s’équiper d’une machine performante, écologique, réparable et recyclable, qui couvre de nombreux besoins.

La version Aspire Vero dotée du processeur Intel Core i5 sera commercialisée au prix de 999 euros ttc avec une offre de 150€ pour la reprise de votre ancien matériel.

Cet article a été réalisé en partenariat avec Acer.