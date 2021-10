Acer : les données de ses utilisateurs encore volées par des hackers

Le piratage a été confirmé par un porte-parole d’Acer hier. Leur équipe de sécurité avait récemment détecté une « attaque isolée » sur leur système de service après-vente local en Inde. Dans une tentative de rassurer leurs utilisateurs, le communicant déclare : « Lors de la détection, nous avons immédiatement lancé nos protocoles de sécurité et effectué une analyse complète de nos systèmes ». « Nous informons tous les clients potentiellement concernés en Inde. L’incident a été signalé aux forces de l’ordre locales et à l’équipe indienne d’intervention en cas d’urgence informatique. Elle n’a aucun impact significatif sur nos opérations et la continuité de nos activités. »

C’est le deuxième vol de l’année pour le fabricant Acer. Un groupe de pirates informatiques a affirmé avoir accédé à plus de 60 Go de données à partir de ses serveurs indiens. Se faisant appeler Desorden, ils affirment que les données comprenaient des informations sur les clients individuels, les clients d’entreprise, des informations sur des comptes sensibles ainsi que des données financières. Ils ont ajouté avoir accès à plus de 3 000 ensembles de détails de connexion des détaillants et distributeurs d’Acer en Inde.

Acer a déjà été attaqué en mars dernier



En mars, une attaque de ransomware par le groupe REvil avait déjà conduit à un vol de données chez Acer. La demande de rançon était de 50 000 000 $. C’était la plus grosse demande de rançon de pirates informatiques jamais enregistrée. Il semble qu’Acer a refusé de payer cette dernière fois. Cela explique probablement pourquoi les attaquants ont décidé de vendre les données, plutôt que d’essayer de faire en sorte qu’Acer se conforme aux exigences.

Mis à part ces deux incidents de piratage, Acer a eu de nombreux succès cette année. La société a récemment commencé à vendre des ordinateurs portables avec Windows 11 préinstallé, et elle a été parmi les premières marques à le faire. Elle se prépare également à vendre ce qui pourrait devenir le meilleur moniteur de jeu de tous les temps, l’Acer Nitro XV2.

