Acer, un engagement écologique qui sort du lot

L’écologie et la sobriété numérique sont des thématiques au cœur de l’actualité que personne ne peut plus ignorer. Tout le monde a aujourd’hui parfaitement conscience qu’il faut faire bouger les choses et modifier radicalement notre façon de faire. Acer a choisi de prendre le problème au sérieux en modifiant en profondeur la conception de ses produits.

La démarche n’est pas nouvelle puisque, depuis 2008, le constructeur a entamé des actions pour améliorer son empreinte carbone à tous les échelons de sa production. Mais ces dernières années marquent une volonté d’accélérer encore le processus. Acer devient ainsi le premier constructeur informatique majeur à s’engager aussi radicalement dans une approche écologique.

Des objectifs ambitieux

En 2021, Acer a rejoint l’initiative RE100 regroupant des centaines de grandes entreprises qui ont toutes accepté à l’horizon 2035 d’utiliser 100 % d’énergie renouvelable. Cette organisation non gouvernementale, créée en 2014, vise à développer le partage des connaissances en matière de bonnes pratiques, à mettre en place des rapports de suivi transparents et d’entrainer dans son sillage un maximum d’acteurs économiques.

Acer a déjà accompli une bonne partie du chemin puisqu’elle a atteint 45% d’utilisation d’énergie renouvelable en 2021. Un résultat obtenu en impliquant tous les maillons de la chaine y compris ses propres équipes puisque dans plus de 30 pays les bureaux d’Acer fonctionnent déjà avec 100 % d’énergie renouvelable grâce à l’installation de panneaux solaires.

Pour aller chercher les 55% restant, le constructeur mise sur l’engagement de tous : partenaires, employés et même consommateurs. C’est pour cela que le fabricant a conçu Earthion un programme qui fédère tout le monde et revisite absolument tous les aspects de la production.

Une transformation de toute la chaine de production

Acer a décidé d’agir aussi bien sur les sources d’énergie, la conception des produits et des emballages, la production que sur la logistique et le recyclage.

L’un des points clés réside dans l’utilisation de matériaux écologiques et recyclés pour la production et pour réduire l’impact en termes de déchets. Symbole fort de cet engagement, l’Acer Vero sorti en fin d’année 2021 utilise 30% de plastiques recyclés et aucune peinture pour la conception de son châssis. Sa dalle est, quant à elle, à 99% recyclable. L’emballage ne fait pas exception puisqu’il est composé exclusivement de matériaux recyclés et est lui-même entièrement recyclable.

Autre exemple des changements initiés, Acer a modifié la conception de ses emballages de moniteurs pour supprimer des rubans de plastique inutiles pour les expéditions. De quoi économiser 5 500 km de ruban plastique en 2023 !

De même afin d’améliorer la durabilité de ses produits, Acer utilise des vis standards ce qui facilite les réparations, les mises à niveau et le recyclage. Son SAV de proximité est une force sur le territoire français. Situé à Angers, il assure une réparation rapide et de qualité grâce à l’expertise des salariés et la disponibilité physiques des pièces détachées.

Les exemples ne manquent pas et concernent tous les aspects de la vie du produit. Car c’est en s’attaquant même au plus petit détail qu’Acer se donne les moyens d’accomplir ses objectifs.

Une gamme complète de produits écoresponsables qui ne sacrifie pas la performance

Aujourd’hui, le constructeur est le seul dans son domaine à pouvoir se vanter de proposer une gamme aussi étendue de produits plus respectueux de l’environnement.

Tous les produits lancés sous la marque Vero utilisent au minimum 25% de matériaux recyclés, sont livrés avec des emballages éco respectueux et s’engagent sur la durabilité en facilitant la réparation et l’évolutivité.

PC portable Aspire Vero : fer de lance de la gamme, ce PC portable qui fait la part belle aux matériaux recyclés est issu d’une production qui génère 21% de CO2 en moins. Cela ne l’empêche pas de délivrer d’excellentes performances grâce à un processeur Intel Core de 12e génération, une puce graphique Intel Iris et un écran Full HD. Il profite d’une autonomie optimisée et d’une charge rapide qui permet d’obtenir 4h d’autonomie en 30 minutes. De plus, l’application Acer VeroSense donne la priorité à l’efficacité énergétique et contribue intelligemment à prolonger l’autonomie de l’ordinateur portable à travers ses quatre modes : Performance, Équilibre, Eco et Eco+. Ajoutons à cela une esthétique qui prouve que l’écologie peut offrir des designs très séduisants. Il est disponible en 3 couleurs (Bleu Mariannes, Noir étoilé et Gris pavé).

En savoir plus sur l’Aspire Vero





PC portable professionnel TravelMate Vero : homologue professionnel de l’Aspire Vero, ce PC portable se destine aux entreprises qui veulent afficher leur engagement écologique tout en faisant le pari d’une machine puissante et durable. Il est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 11e génération, de 16 Go de mémoire DDR4 rapide et d’un disque SSD NVMe x4 PCIe M.2 de 3e génération de 1 To ultra-réactif. Il délivre une autonomie allant jusqu’à 9h30 et propose une connectique complète (1 port USB 3.2 type C et 3 ports USB 3.2 Type-A).



Mini PC Veriton Vero Mini : ce mini PC intègre la dernière génération de processeurs Intel combinée avec 64 Go de mémoire DDR4. La conception de son boitier lui permet de fournir une bonne ventilation sans avoir à s’équiper d’une tour encombrante. Il offre une solution de sécurité physique avec le système antivol de Kensington mais aussi informatique avec la plate-forme TPM (Trusted Platform Module) qui permet de stocker et contrôler toutes les clés d’authentification.



Moniteur Vero BR7 : c’est un champion en matière de recyclage puisqu’il intègre pas moins de 60% de matériaux recyclés. Il offre un design ergonomique pouvant facilement s’incliner, pivoter du mode portrait au mode paysage et se régler en hauteur afin de s’adapter à chaque utilisation. Il est doté d’un écran Full HD et d’une dalle IPS et offre un temps de réponse de 4 ms.



Souris Macaron Vero : impossible de faire l’impasse sur ce compagnon indispensable de tous les ordinateurs. Cette souris sans fil reprend l’apparence de la gamme Vero et propose un design qui assure un grand confort d’utilisation. Elle offre une précision de 1200 dpi et intègre une molette de défilement fluide et silencieuse.



Housse et tapis de souris Vero : parce que les accessoires n’ont pas été négligés, Acer propose aussi une housse compatible avec la plupart des ordinateurs de 15,6 pouces. Cette fois-ci c’est 100% de matériaux recyclés qui entrent dans sa conception.

Le tapis de souris incorpore aussi pour sa surface 100 % de matériaux recyclés et sa base est fabriquée à partir de 80 % de caoutchouc naturel recyclé.









Cet article a été rédigé en partenariat avec Acer.