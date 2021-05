Achetez une Samsung Galaxy Tab S7 ou S7+ et recevez un remboursement de 100 ou 150 €

Avec son écran Super OLED de 12,4 pouces de diagonale, la tablette Samsung Galaxy Tab S7+ affiche des images de très grande qualité. D’autant plus que l’affichage est très précis, puisque la définition supportée est de 2800 x 1752 pixels, et très fluide, grâce à une fréquence de rafraichissement de 120 Hz.

Généralement commercialisée à 899 €, pour le modèle Wi-Fi, et à 1049 € pour la version 5G, la Galaxy Tab S7+ bénéficie jusqu’au 31 juin d’une offre de remboursement de 150 €, qui ramène ces prix à seulement 749 € et 899 €.

Cliquez ici pour découvrir les offres concernant les tablettes Samsung Galaxy Tab S7 et S7+.

Cette offre est également valable pour la Galaxy Tab S7. Dans ce cas, le remboursement est de 100 €, ce qui fait passer la facture de 719 € à seulement 619 € (pour le modèle Wi-Fi) et de 769 € à 669 € pour la version 4G.

Rappelons qua la Samsung Galaxy Tab S7 dispose du même processeur haut de gamme qua sa grande sœur, le Qualcomm Snapdragon 865 Plus, mais que son écran est un peu plus petit (11 pouces) et moins sophistiqué. En effet, celui-ci exploite la technologie LCD, avec une définition de 2560 x 1600 pixels. Mais toujours en 120 Hz !

D’autre part, les deux tablettes intègrent un lecteur d’empreintes digitales ainsi que quatre haut-parleurs, afin d’apprécier de la musique ou de regarder des films dans de bonnes conditions (et sans casque !). Et pour les photos, ce sont deux capteurs arrière de 13 mégapixels (capteur principal) et 5 mégapixels (capteur grand angle) qui sont à la manœuvre. Les selfies, quant à eux, sont réalisés par un capteur frontal de 8 mégapixels.

Si, de plus, vous voulez vous débarrasser de votre ancienne tablette ou d’un vieux smartphone, sachez que Samsung vous offre un bonus de 100 € sur son prix de rachat, toujours jusqu’au 31 mai.

Créez votre pack personnalisé, avec deux ou trois produits Samsung

Si vous envisagiez de vous procurer un autre produit Samsung, en même temps que la tablette, c’est le moment de vous rendre sur le site du constructeur. Vous pourrez sélectionner un ou deux autres appareils, qui vous donneront droit à des réductions immédiates de 10 à 15 % sur la facture globale.

De nombreuses références sont éligibles, comme les écouteurs Bluetooth Galaxy Buds Pro, les montres Galaxy Watch 3 et Galaxy Active 2, les smartphones Galaxy S21, le Smart Monitor M5, une télévision QLED de la série Q80A ou The Frame, plusieurs barres de son et des appareils électroménager (sèche ligne, lave linge, aspirateurs balais et purificateurs d’air).

Samsung Care+ offert

Enfin, si vous achetez la tablette Samsung Galaxy Tab S7+ ou le modèle Tab S7 compatible 4G, vous pouvez utiliser un code promo (SCTABS7B pour la première et SCTABS7A pour la seconde), pour économiser encore 149 €. C’est en effet le prix habituel du service Samsung Care+, qui vous couvre contre d’éventuelles dysfonctionnements et garantit une réparation par des fournisseurs agréés par Samsung.

Cet article est une publication sponsorisée par Samsung.