Un acteur de The Walking Dead blessé, un NFT vendu 1 cent par erreur, les fans déçus par les pouvoirs de Ms. Marvel, c’est le récap’

Le comédien Norman Reedus a eu un accident sur un tournage. Un trader s’est gouré complètement en vendant le NFT d’un clip art de caillou. La bande-annonce de Ms. Marvel a attiré les foudres de certains fans. On vous résume tout ça !

Norman Reedus alias Daryl dans The Walking Dead victime d’une blessure

Connu pour son rôle de Daryl Dixon dans The Walking Dead, Norman Reedus devait participer à la convention Fandemic Tour. Mais les organisateurs ont révélé que le comédien ne sera finalement pas de la partie, ayant été victime d’un accident lors d’un tournage. Il est possible que cette mésaventure lui soit arrivée lors des prises de vue de l’ultime saison de The Walking Dead ou lors de celles du spin-off sur Daryl et Carol.

Norman Reedus dans la saison 11 de The Walking Dead – Crédit : AMC



Un NFT d’un million vendu… 1 cent

La collection de NFT « Ether Rock » embarque 100 images de cailloux qui se vendent à prix d’or. Possédant le caillou #44, un trader comptait l’échanger contre 444 ETH, ce qui équivaut à plus d’un million de dollars. Problème, il a fait une erreur de crypto en le mettant en vente, proposant le NFT à 444 WEI, soit moins d’un centime. Manque de pot, un acheteur s’est empressé de se l’offrir et tente désormais de le vendre 234 ETH (près de 600 000 dollars).

Un clip art de caillou – Crédit : Arking, CC0

Ms. Marvel : les « nouveaux » pouvoirs de la super-héroïne critiqués

La bande-annonce de Ms. Marvel a enfin été publiée. Nous avons pu découvrir les éléments de l’intrigue de cette future série Marvel qui débarquera le 8 juin prochain sur Disney. Mais certains fans pointilleux ont tiqué en constatant que les pouvoirs de Kamala Khan différaient par rapport à ceux des comics. Plutôt déçus, ils se sont empressés de s’indigner sur Twitter.

