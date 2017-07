Cette robe change de couleur en fonction du niveau de pollution

L’artiste américaine Dominique Paul veut sensibiliser les gens sur les dangers liés à la pollution de l’air. Vêtue d’une robe assez insolite et munie d’un sac à main high-tech, elle s’engage aux côtés du groupe South Bronx Unite dans les rues du Bronx. Un quartier de New York où la qualité de l’air est particulièrement mauvaise en raison de sa proximité avec plusieurs grands axes routiers.

Cette robe change de couleur en fonction du niveau de la pollution détecté par un appareil attaché à son sac à main. Lorsque la qualité de l’air ne présente aucun danger pour la santé, la robe devient verte. Le niveau d’alerte monte ensuite. « L'orange signifie que les enfants et les personnes âgées s'exposent à un risque et le rouge signifie que tout le monde peut éprouver les effets sur la santé », explique Dominique Paul. L’artiste a conçu cette robe dans le cadre d’un partenariat avec IDEAS xLAB, une organisation à but non lucratif qui utilise l’art afin d’attirer l’attention sur les problèmes de santé publique.

Selon Markus Hilpert, professeur agrégé de sciences de la santé environnementale à l'Université de Columbia, le sud du Bronx est traversé par 100000 véhicules par jour qui provoquent principalement la pollution. Et les effets se font déjà sentir dans le quartier américain. Le taux d'hospitalisation relatif à l'asthme chez les enfants habitant à Mott Haven et Port Morris est trois fois plus important que la moyenne de la ville de New York.

