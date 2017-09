[Promo] Le Sony MDR-1000X à 253 €

Le site espagnol d'Amazon propose actuellement le casque Sony MDR-1000X - le modèle noir - à 253,04 € (frais de port compris), alors qu'il est commercialisé à 314 € sur Amazon France. Cette réduction de 18% est intéressante compte tenu de la très bonne qualité de ce modèle.

Le MDR-1000X est un casque Bluetooth anti-bruit très performant à tous les niveaux. Tout d'abord, pour ne rien gâcher, il est séduisant. Ses oreillettes et son arceau font appel au cuir et au métal, se qui procure à la fois confort et solidité. De plus, il est doté d'une zone tactile facilitant la réalisation de certaines tâches simples (modifier le volume sonore, mettre en pause, etc.).



Le système anti-bruit est parmi les plus efficaces du marché, à la hauteur de ce que fait Bose avec son QC35. Idem en ce qui concerne la qualité audio, qui s'avère bien équilibrée, avec de bonnes basses et des aigus précis.



Enfin, l'autonomie du MDR-1000X est impressionnante : environ 20 heures en Bluetooth, avec ou sans le dispositif de réduction de bruit. Une prise jack 3,5 mm permet de prolonger l'écoute si la batterie est complètement déchargée.





